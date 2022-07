Llega agosto con sus múltiples alicientes veraniegos entre los que están, desde hace un tiempo las series, ya que es uno de los meses elegidos por las distintas plataformas de streaming para estrenar algunas de sus producciones más esperadas.

Al menos de inicio son proyectos que prometen y crean muchas expectativas que ya empiezan a alimentarse con trailers promocionales que prometen que el octavo mes del año venga repleto de diversión, intriga, aventura, ciencia ficción, fantasía, terror, comedia y drama. Potentes franquicias que tiene a nutridas filas de seguidores estrenan serie. Así tendremos historias de los universos de Star Wars, Marvel, DC Comics y Juego de Tronos.

Sandman (5 de agosto. Estreno. Netflix)

Adaptación del ya clásico cómic de Neil Gaiman. La trama, protagonizada por el señor del Sueño y sus hermanos, entremezcla mitos clásicos y moderno con fantasía y otros géneros. Publicada por DC Comics en Vertigo su línea adulta fue una de las primeras novelas gráficas que estuvo en la lista de best sellers del The New York Times y fue aclamada por la crítica desde sus primeros números. La serie ha influenciado al género de la fantasía y la novela gráfica desde que se publicó, siendo considerada una de las mejores de todos los tiempos.

La profesora (9 de agosto. Estreno. Filmin)

Jenna Garvey es una profesora diligente muy popular entre sus alumnos. Una noche de fiesta bebe en exceso y en los días siguientes la acusan de haber mantenido relaciones sexuales con uno de sus alumnos. Jenna se declara culpable al no recordar lo ocurrido y para evitar que el menor tenga que declarar. Pero irá descubriendo que las acusaciones y las pruebas que la incriminan se basan en falsedades.

Locke&Key (10 de agosto. Temporada 3 y última. Netflix)

Prosiguen las aventuras de los tres hermanos Locke que continuarán adquiriendo nuevas llaves mágicas y descubriendo sus singulares poderes. A medida que los jóvenes exploran las diferentes llaves, una fuerza maligna despierta y no se detendrá ante nada para robar las llaves. La serie adapta las exitosas novelas gráficas escritas por Joe Hill, hijo de Setephen King, e ilustradas por Gabriel Rodríguez.

She Hulk: abogada Hulka (17 de agosto. Estreno. Disney+)

Tatiana Maslany protagoniza la nueva serie de Marvel en la que interpreta Jennifer Walters, una abogada que se especializa en casos centrados en superhéroes y supervillanos. La serie cuenta la vida de esta atípica abogada que también resulta ser la poderosa She Hulk. En sus nueve episodios, la serie reúne a muchos conocidos personajes del Universo Cinematográfico Marvel. El personaje fue creado para los cómics por Stan Lee y John Buscema . En las viñetas, después de una lesión, Jennifer recibió una transfusión de sangre de emergencia de su primo, Bruce Banner, y adquirió una versión de Hulk. A diferencia de Banner, tras su transformación conserva en gran medida su personalidad, inteligencia y control emocional, aunque al igual que Hulk, todavía es susceptible a los arrebatos de ira y se vuelve mucho más fuerte cuando se enfurece.

Alma (19 de agosto. Estreno. Netflix)

Un 'thriller' sobrenatural rodado en gran parte en Asturias. Alma se despierta en un hospital sin recordar nada de su pasado tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros. Con la ayuda de sus padres y amigos intentará descubrir el misterio que rodea al accidente que le provocó la amnesia.

La casa del dragón (22 de agosto. Estreno. HBO Max)

Regresa una de las franquicias más exitosas dentro del la literatura fantástica, creada por el escritor George R.R. Martin, y que generó una de las series de más éxito de los últimos años. Vuelve el mundo de Juego de Tronos con 10 episodios y ambientada 200 años antes de los hechos de la serie madre y que en esta ocasión cuenta la historia de la Casa Targaryen.

See (26 de agosto. Temporada 3. Apple TV+)

Prosiguen las aventuras en un futuro distópico en el que un virus diezma la humanidad. Los que logran sobrevivir padecen ceguera y deben encontrar nuevas formas de interactuar entre sí, de construir, de cazar y, sobre todo, de sobrevivir. La series está protagonizada por Jason Momoa.

City on a Hill (30 de julio. Temporada 3. Movistar Plus+)

La tercera temporada nos lleva a la alta sociedad de Boston, Beacon Hill. Después de dejar el FBI y arrojar su placa al puerto de Boston, Jackie Rohr (Kevin Bacon) consigue un nuevo trabajo como encargado de la seguridad de una familia adinerada.

Andor (31 de agosto. Estreno. Disney+)

Serie basada en el universo de Star Wars que se centro en el personaje de Cassian Andor (Diego Luna) antes de su aventura para lograra los planos de la Estrella de la Muerte en 'Star Wars: Rogue One'. Aquí veremos como emprende el camino que lo convertirá en un héroe de la rebelión.