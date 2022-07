La trilogía de Regreso al futuro es sin duda una de las más icónicas de la historia del cine. Las aventuras de Marty McFly junto a Emmet Brown, ‘Doc’, a bordo de su DeLorean-máquina del tiempo marcaron a millones de personas. La actriz Claudia Wells fue de una de las partícipes de esta fantástica historia.Encarnó a Jennifer Parker, novia deMarty, en la primera cinta y sigue tan enamorada de su papel como entonces. Estos días está en Mallorca invitada por la Asociación de Amigos de la Ciencia Ficción (AACF) con eventos en Port d’Alcúdia hoy, en la Plaza de los Colorines, y el domingo en Sa Porta des Moll de Alcúdia en los que firmará autógrafos. Y sí, habrá un DeLorean junto a ella, como no podía ser de otra manera.

Wells atendió a Ultima Hora y explicó que esta es la segunda vez que está en la Isla, que considera «un lugar precioso» y al que espera «poder quedarse algún tiempo». La AACF la ha invitado para un acto benéfico en el que los fondos se dedicarán a ayudar a niños hospitalizados, algo que es «el evento más ideal posible». A su vez, la actriz rememora su papel con mucho «cariño» y habla de «lo emocionada que estaba por poder hacer una película de Steven Spielberg», que fue el productor de la cinta. Asegura que «ninguno nos esperábamos el éxito que tendría» y ahora, casi 40 años después, confiesa que «ha afectado a cada aspecto de mi vida y en el buen sentido».

Familia viajera

Wells detalla que «lo más bonito de Regreso al futuro es ahora que tengo la oportunidad de conocer gente y compartir este amor por la trilogía» y califica a los seguidores como «una familia más allá de la familia». Para ella es algo «extraordinario» porque «toda generación tiene este amor por las películas y creo que dios bendijo la saga porque esta pasión y cariño no tiene otra explicación». Sobre ser tan recordada por un papel tan pequeño, Wells indica «no saber por qué tanta gente recuerda aJennifer, pero creo que tiene que ver con el folleto y que ella le diera el teléfono de su abuela. Así Marty tenía siempre la motivación para volver a casa». En lineas generales, considera que «la trilogía, Michael como Marty, yo como Jennifer, el éxito.Todo eso estaba destinado».

Además, Wells, que tiene un negocio de moda para hombres desde hace 31 años, también habló del reemplazo que Elisabeth Shue hizo de ella en las partes dos y tres de la saga debido a que la madre de Wells estaba enferma de cáncer: «No fue una decisión difícil de tomar porque no había ninguna otra opción», señaló, aunque también matiza que «la gente me ha dado más crédito del que merezco por eso porque mi madre quería que hiciera las otras pelis, pero no me encontraba en un momento personal en el que me viera capaz de ello».

No obstante, «no me arrepiento de nada porque mi vida no sería la que es ahora» y detalla que sigue siendo amiga de su compañeros de reparto. Por último, aunque le encantaría «retomar mi papel deJennifer» y con la esperanza de que «mi carrera como actriz repunte», asegura que «no habrá ningún reboot de Regreso al futuro porque los creadores lo hicieron demasiado bien y solo fallaron a la hora de predecir los smartphones». Y sí, también espera «que antes o después llegue el aeropatín». Nosotros también.