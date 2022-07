Melodías, brumas y distorsión, en Calvià de la mano Los Planetas

La duda me come por dentro. ¿Qué versión de Los Planetas vamos a encontrarnos en Calvià? Ya conocemos su tendencia bipolar, la facilidad con la que pasan de Jekyll a Hyde. De sus dos reversos, la cara amable, esa que te deja en estado de exaltación, la experimenté en un concierto en las fiestas de La Mercè, en Barcelona. Pero, ah amigo, cuando les da por destapar sus miserias son capaces de aburrir a las moscas. Sucedió en un lejano show en Son Amar, cuando nos enchufaron un repertorio apto para la sala de espera del dentista. Por suerte se resarcieron en su última visita, en Inca. Por tanto habrá que esperar a este viernes 29 para descubrir si la moneda cae, nuevamente, de cara. De momento vayan haciendo hueco en su agenda para este viernes, a las 22.00, en el antiguo Aquapark de Calvià. Antes, música de precalentamiento a cargo de DJ Sodapop y la banda The Cicely Satellites.

Han transcurrido treinta años desde aquel Medusa EP que les puso en órbita, al que siguieron tres extraordinario trabajos (Super 8, Pop y Una semana en el motor de un autobús), y aún hoy siguen siendo esas canciones perversas y su sucio sonido el nervio central de sus shows, reforzadas con algún clásico ‘reciente’ alojado en sus discos postreros, como Un buen día, Alegrías del incendio, Islamabad o Espíritu olímpico. Por lo demás, su propuesta no ha cambiado demasiado, mantiene su beat hipnótico, su pop brumoso mezclado con riffs de distorsión, sin el caos controlado de otras épocas pero con la misma contundencia sonora. Aquella explosión de los 90 les alcanza para seguir arriba de un escenario y aunque sus últimos trabajos no han enganchado a nuevos fans, sí han renovado los votos de los más veteranos. Escenario Sobre el escenario, Jota mantiene su estilo inexpresivo; mientras Florent sacude su guitarra con la mirada clavada en sus zapatos. Shoegaze en estado puro. En las dos horas que suelen extenderse sus conciertos ofrecen sus mejores prestaciones, así lo confirman las crónicas de sus últimos directos. A juzgar por lo dicho y escrito, tranquilos, pinta bien. Que el público se prepare, pues, para recibir los clásicos planetarios... Santos que yo te pinté, David y Claudia, Segundo premio y un largo etcétera de temas que nos catapultarán al frondoso vergel de la juventud.