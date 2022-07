«Durante muchos años me he preguntado por qué en el Mediterráneo no tenemos un festival de gran calibre al que quieran asistir espectadores españoles o de otros países durante Pascua o durante el verano como sí tiene, por ejemplo, Salzburgo, Baden Baden o Verona. Todo el mundo viene en verano a Mallorca para disfrutar y a divertirse, entonces por qué no organizar un programa que sea un matrimonio entre el talento internacional y sin dejar de lado el talento local». Son palabras de Ilias Tzempetonidis, director artístico de La Noche de los Sentidos, una cita única que este sábado 23 de julio acogerá por segunda vez el lujoso hotel Cap Rocat, ubicado cerca de Cala Blava y que antiguamente era una fortaleza militar abandonada. El artista griego, coordinador artístico del Teatro San Carlos de Nápoles, también ha anunciado esta mañana en rueda de prensa que ya están trabajando en la continuidad del proyecto para los próximos años.

La Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, dirigida por Pablo Mielgo, será la protagonista de la velada, que arrancará a las 21.30 horas, y que tendrá como gran invitada a la soprano norteamericana Sondra Radvanovsky. Mielgo ha definido a Radvanovsky como «una estrella, pero a la vez una persona abierta, tranquila y accesible, algo maravilloso hoy en día y que cada vez demanda más la sociedad. Es una persona normal, aunque en el escenario sea una auténtica extraterrestre. Para la Sinfónica es todo un placer compartir con ella esta experiencia». Por su parte, la soprano ha asegurado que «estar aquí es todo un honor para mí» y ha agradecido a Mielgo, Antonio Obrador (fundador de Cap Rocat y presidente de la Fundación Madina Mayurqa) y a Tzempetonidis el que hayan organizado un evento como este, «algo especialmente muy valioso hoy en día. »Venimos de la pandemia y, como artista, para mí es importantísimo que se celebren estos festivales, pues hemos visto muchos teatros y óperas cerrados. Aquí además se ofrece un paquete muy bonito que lo tiene todo: la localización ideal, las personas y el equipo y los músicos. Estoy muy emocionada para ver qué pasará mañana. La música es un lenguaje universal y de lo que se trata es de compartir", ha explicado. Bajo el título de Voz eterna: un paseo entre lo divino y lo humano la velada unirá en la fortaleza de Cap Rocat a Sondra Radvanovsky, una de las artistas más solicitadas del panorama lírico mundial, y a la Orquesta Sinfónica, dirigida por Pablo Mielgo. El repertorio se nutre de piezas como O mio babbino caro de Gianni Schicchi (Puccini), La mamma morta de Andrea Chénier (Umberto Giordano) o Pace pace de La Forza del Destino (Giuseppe Verdi), entre otras.