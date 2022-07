Port Adriano baila al ritmo de Nile Rodgers &Chic en un viaje musical en el tiempo

Nile Rodgers &Chic, leyendas vivas de la música, abrieron anoche la décima edición del PortAdriano MallorcaFestival, un festival único en la Isla que ha traído a grandes nombres de la industria, como Kool &The Gang, Tom Jones, Roger Hodgson (Supertramp) o Gregory Portner o The Jacksons, entre muchos otros. Artistas y formaciones que, para la gran mayoría de mortales, eran casi imposibles de escuchar en la vida, una experiencia casi inalcanzable. Por ello no es de extrañar que unas 1.500 personas no quisieran perderse la oportunidad y poder hacer así este check vital.

Los espectadores más privilegiados pudieron disfrutar del espectáculo sentados cómodamente en unas sillas con mesas en las primeras filas; mientras que otros lo disfrutaron de pie, bailando, desde las gradas. Sin embargo, incluso los que al principio estaban acomodados terminaron por levantarse, sucumbiendo a los imperativos de canciones como Dance, Dance, Dance, que abrió la velada, o Everybody Dance, uno de los temas más celebrados de la noche. Unas 1.500 personas no quisieron perderse este concierto inolvidable. Tras trece minutos de retraso de rigor salió él, Nile Rodgers. Con boina sobre sus rastras, su sello personal, el carismático músico gritó al pisar el escenario:«¿Estáis listos para la fiesta?», y el público se vino arriba. Tras Dance, Dance, Dance, la estrella retomó la charla con los allí presentes:«Hemos venido a bailar y a disfrutar de los grandes momentos», y añadió: «En música, cuando trabajas con un artista lo llaman colaborar, y hoy vosotros seréis mis colaboradores». Entonces la música sonó de nuevo con I Want Your Love, para continuar después con más hits y versiones de I’m Coming Out, de Diana Ross; el clásico de Madonna Material Girl, o You Are Family, de Sister Sledge. Nile Rodgers, durante el concierto de anoche en Port Adriano. Así, con esta nueva cita la lista de éxitos de PortAdriano se engrosó todavía más con una velada inolvidable de la mano de Rodgers, uno de los grandes referentes de la música, y Chic, sin duda una de las bandas que más samples ha regalado –véase Good Times, Soup for One, Le Freak o My Forbidden Lover, por ejemplo–. Canciones míticas que sonaron ayer en directo en un concierto que era mucho más que eso: un revival de una época dorada de la música disco de finales de los 70 y principios de los 80.