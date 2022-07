La música tiene la capacidad de romper barreras, de hacer que uno sea más feliz, y la de Camilo, especialmente, la llena de vida y color. Embarcado en una de las giras del verano, el artista colombiano recalará este martes en el recinto Trui Son Fusteret, a las 22.00 horas, con su De Adentro Pa Afuera Tour. Tal es su poder convocatoria, que el autor de sonados hits como Índigo, Vida de rico o Pegao visitará el 27 de este mes el WiZink Center de Madrid, donde ya colgó el cartel de ‘no hay entradas’ hace menos de un mes, una hazaña al alcance de tan solo unos pocos privilegiados.

Empezó su carrera en el año 2008, cuando ganó el famoso concurso de talentos Factor X. ¿Cómo recuerda esos inicios en el mundo de la música?

—Recuerdo mis inicios en la música cuando agarré la primera guitarra en mi casa cuando era chiquito, empecé a jugar y siento que ese fue el primer momento en que se abrió la sensibilidad que me llevaría después a dedicarme a la música.

¿Cómo ha ido evolucionando su carrera hasta hoy en día?

—Mi carrera ha evolucionado de muchas maneras. Más que por amor al resultado y a la evolución, por amor a la evolución en sí misma, a transformarme, a celebrar la persona que voy siendo a medida que voy transformándome.

¿Cree que el éxito le ha llegado justo en el mejor momento?

—El éxito llegó a mi vida en el momento muy especial, en el que encontré el propósito alrededor de mis canciones. El éxito, más que hablar de la persona que soy, habla de la generosidad de la gente que me sigue y me siento orgulloso de eso.

¿Cómo ha cambiado su vida desde la llegada de Índigo [nombre de su hija y de uno de sus mayores hits]?

—Índigo llegó para priorizar las cosas en mi vida. Tuve la oportunidad de vivir mi primera gira el año pasado, y este 2022 la gira es muy diferente porque viajamos con ella y todo gira en torno a ella. Es una aventura preciosa.

Muchas de sus canciones han sido virales en Tik Tok. ¿Siente presión por seguir creando música que se vuelva viral?

—No me siento relacionado con la idea de tener presión por la viralidad. En ninguno de los momentos en los que he sido viral buscaba la viralidad, lo han sido porque fueron momentos importantes para mí y los pude compartir de una manera honesta. Ser viral no es algo que me obsesione.

¿Con qué propósito escribe y compone las canciones?

—Compongo canciones por amor a componerlas. Mi vida está entregada en devoción a la creatividad, es mi lenguaje y lo hago por amor a eso. Un amor destilado de manera diferente si son para mí o para otros artistas, pero todo eso es por amor.

¿Con qué palabra definiría usted sus temas?

—Son canciones honestas.

De Adentro Pa Afuera es su próximo álbum, que saldrá el próximo mes de septiembre. ¿Qué podremos encontrar en este álbum?

—Este álbum es un disco del que me siento profundamente orgulloso, aún si haber salido significa algo muy importante para mí. Materializa e inmortaliza un momento de sentimientos que yo no me sentía capacitado para experimentar, pero con la llegada de Índigo se despertaron dentro de mí. Este álbum es una bitácora de eso, de las cosas valiosas que están dentro mío y salen para afuera para compartirlo.

¿Qué podrá ver el público mallorquín en el que será el segundo concierto que da en la Isla?

—Estoy muy emocionado con esta segunda visita a Mallorca. Muy emocionado porque es un concierto y un show completamente diferentes, lleno de sorpresas y nuevas canciones, con una puesta en escena que pasa en el escenario que tiene una riqueza conceptual y de diversidad. Me siento profundamente orgulloso por que signifique algo para el público mallorquín.

Su gira fue la más exitosa en España el pasado año. ¿Cómo se asimila tal éxito?

—Es algo que me llena de mucho orgullo y satisfacción. Más que de mí mismo, de la tribu [así se hacen llamar sus fans]. Me hacen sentirme lleno de orgullo y caerme de rodillas en agradecimiento por la generosidad del público español. Por cada persona que hizo el esfuerzo de comprar una entrada. Queremos devolver ese esfuerzo con calidad y mucho amor.