Con una nueva forma de ver el mundo más tranquila y relajada, y sobre todo con un cambio de mentalidad, Malú llega este viernes a a Son Fusteret con su gira Mil batallas, a las 22.00 horas.

Han pasado cuatro años desde la última vez que se subió a un escenario. El pasado 27 de mayo fue su regreso en Madrid, ¿Cómo se sintió?

—Fue brutal, lo disfruté casi como la primera vez, aunque no igual porque el debut todavía fue más abrumador y con más nervios. Este parón ha sido fundamental para volver más fuerte y con más ganas. Durante este tiempo me he dado cuenta de que me exigía mucho a mí misma y que quería todo a la perfección, pero recapacité y vi que sin exigirme tanto podía crear un espectáculo a la misma altura que los otros o todavía mejor.

¿Cómo le recibió el público?

—Fue como volver a casa y disfrutar de la gente, ellos también tenían ganas de concierto. Hay una conexión impresionante con el público, como si los planetas y astros se alinearan, y es una energía que se transmite que es muy satisfactoria y además muy cercana.

¿Cómo definirías este último álbum, Mil Batallas?

—En este disco me dejo ver por completo, en el que cuento una historia de principio a fin. En verdad es un grito de libertad y a la vez de paz, que expresan como me siento en este momento y como estoy. Este ha sido el paso para el cambio de mentalidad.

La portada de su nuevo disco ‘Mil Batallas’.

¿Qué significó para usted cuando lo publicó?

—Sentí nervios, es un álbum en el que he hecho lo que me apetecía y sentía en ese instante. Cuando haces lo que quieres te quitas un peso de encima, y por ello, a su vez, estoy tranquila porque simplemente he plasmado lo que he querido, sin forzar.

Cuando quiere escribir una canción ¿en qué se inspira?

—Al final es un trabajo en equipo, algunas de las canciones salen prácticamente solas y escribes lo que realmente quieres transmitir en ella. Pero otras veces es mucho más complicado porque quieres expresarte o contar algo y no sabes realmente cómo escribirlo, entonces es ahí que muchos grandes compositores me han ayudado a mostrar este sentimiento.

¿Cómo fue el proceso para producir este disco?

—Empezamos en 2019 y se publicó en 2021, aunque hayan pasado tres años fue un proceso natural de creación, iba escribiendo según me apetecía y sobre lo que quería en ese instante. Sin forzar nada y disfrutando de lo que estaba haciendo. Pero lo más importante es que estoy satisfecha con el trabajo que he hecho; me he abierto y sincerado.

¿Es fácil combinar la maternidad con una carrera musical?

—Cuando somos madres nos tenemos que dejar la piel, sin importar el trabajo que tengas. Tienes que cambiar tu rutina y dedicar más tiempo. Pero asimismo estoy feliz por poder compaginar la carrera y tener a mi hija a mi lado. Con la gira no dejo de ver a mi hija, intento estar con ella cada dos días, no más.

¿Qué es lo primero que piensa cuando sube a un escenario?

—La sensación es indescriptible, no te la puedo explicar porque realmente no es solo un sentimiento sino una mezcla de emociones que sientes antes de salir. No son nervios, es una cosa extraña. Creo que ningún artista sabe definir esta sensación porque es una parte de ti que sale.

Es un referente para muchas personas de diferentes edades, desde niños y niñas hasta fans más adultos, ¿Cómo se asume ese éxito?

—Trato de no pensarlo, da mucho vértigo, solo trato de ser yo misma, sin crear ningún papel. Me muestro tal y como soy. Es que si lo piensas te crea mucha responsabilidad y puedes sentir cierto vértigo.

¿Cómo se describiría ahora mismo?

—Me siento bien, libre, feliz, tranquila y disfrutando de lo que quiero, porque si veo algo que no me hace bien o no me hace disfrutar pues no lo hago. Simplemente hago lo que me apetece en ese instante.

¿Está trabajando en un nuevo álbum?

—Siempre estoy pensando en todo, nunca estoy quieta, soy una persona muy activa. Siempre estoy pensando en nuevos proyectos. Pero creo que debemos disfrutar más del presente y no centrarnos tanto en el futuro. Aunque sí, sacaré otro álbum más adelante.

¿Qué espera de sus seguidores mallorquines?

—Que lo vivamos y disfrutemos mucho porque es verdad que el público mallorquín es muy ‘disfrutón’ y nos ayuda mucho. Hay una conexión brutal, es impresionante y estoy deseando poder llegar para disfrutar de este concierto y, sobre todo, de ellos.