«Siempre intento denunciar la destrucción de nuestro entorno. El año pasado en la Cartoixa de Valldemossa exhibí una instalación reivindicativa y ahora propongo algo más concreto, sobre el mundo agrícola que está desapareciendo», cuenta Pep-Maür Serra sobre su nueva exposición, Sementers d’or-di, que inaugura mañana en el Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem, a partir de las 20.00 horas. «Parece que en vez de sembrar nuestra comida, sembramos cimiento, destruimos nuestro entorno», lamenta.

En esta propuesta, que se compone de una treintena de cuadros y una instalación, Serra evoca esos campos dorados con cierta nostalgia, aunque sin pesimismo ni desencanto. «Creo que todas las obras también tienen un punto de esperanza. No quiero ser para nada pesimista, son otras épocas y hay que aceptarlo, pero también hay que seguir luchando para mejorar lo que se pueda», apunta. En todo caso, defiende que «la nostalgia bien llevada es bonita; lo que no puede ser es que uno esté dominado por la nostalgia o no pueda ver más allá. Está bien recordar los tiempos pasados, pero tampoco hay que olvidarse de vivir el día a día».

Combativo

Y es que Serra concibe el arte como una lucha, su creación es desde una perspectiva crítica. «Toda mi obra siempre ha sido con ese espíritu reivindicativo, también desde la escultura o los cortometrajes, aunque siempre desde la humildad», afirma. «He hecho pintura, escultura, he jugado un poco a hacer cine, he sido actor.... Todo eso tiene siempre un punto en común: tirar hacia adelante y dar a conocer lo que no me gusta e intentar dar soluciones o provocar que alguien las busque, que se ponga en marcha», añade. Porque, como insiste Serra, el arte tiene que decir algo. «No me interesa el florero porque es bonito, me interesa si muestra algo que ha tenido vida y que agoniza, como puede ser una flor». Además de la exposición, el artista ha creado una instalación con balas de paja, un marco y dos cuadros pequeños. En los primeros minutos de la inauguración, avanza, interactuará con estos elementos en clave de performance.