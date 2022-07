Texas regresa al escenario para conmemorar el 30 aniversario de su álbum de debut Southside, un superventas repleto de singles potenciales, gobernado por el magnetismo de Sharleen Spiteri, bendecida con una de las voces más especiales del pop rock. Port Adriano les recibirá el próximo 12 de agosto. A los escoceses se unirá la banda tributo The Dire Straits Experience (6 de agosto) y el coleccionista de premios Grammy Nil Rodgers (20 de julio), cofundador de los míticos Chic.

Texas se dio a conocer con Southside, un disco que evidenciaba influencias americanas, en el que también latía, aunque de forma subterránea, el espíritu de sus paisanos Jesus & Mary Chain. Al menos en el apartado estético. Se ponía de relieve tanto en su atuendo, dominado por las chupas de cuero, como en los peinados de Sharleen y, muy especialmente, del guitarrista Ally McErlaine. I Don’t Want a Lover’y, en menor medida, Everyday now, Prayer for you y Tell my why les encumbraron al púlpito del pop rock anglosajón en tiempos del reinado de Rick Astley, Jason Donovan y otros subproductos de la factoría Stock, Aitken & Waterman, un trío de productores bendecidos con el ‘toque Midas’, pues cuanto tocaban se convertía en oro.

Treinta años después, I Don’t Want a Lover sigue surtiendo de combustible a las radio fórmulas revivalistas, con una letra en la que Sharleen desliza que necesita un amigo en vez de un amante sobre una deliciosa slide guitar a lo Ry Cooder. A día de hoy sigue siendo su mayor éxito, seguido a cierta distancia de Say What You Want, Summer Son, Inner Smile y Black Eyed Boy.

Aunque, si me preguntan, les diré que son otros temas, pequeñas joyas ocultas en su repertorio como Everyday Now, donde mejor explotan su creatividad, caso de Thrill Has Gone, una estupenda oda al fin del amor. Un sonido limpio, en el que las guitarras llevan el peso, combinando a la perfección con la sección rítmica, y una voz que enamora, hacen de Texas una de las referencias más deliciosas de los 80-90.

Con una ambiciosa y cuidada producción, que nos traslada al genial e irrepetible universo musical de Dire Straits, The Dire Straits Experience –un conjunto repleto de fuerza, ritmo y expresividad al más alto nivel–, traslada al escenario con exquisita fidelidad de sonido, instrumentación y escenografía, uno de los directos más relevantes de la historia del Rock. Que se preparen los fans de Mark Knofler y compañía, así como de los amantes del rock en general, porque este conjunto reproduce con total fidelidad los grandes logros de la banda londinense, clásicos como Sultans of Swing, Romeo & Juliet, Brothers In Arms, Money for Nothing, Your Latest Trick, Walk Of Life o So Far Away...

Entre las leyendas de la música, el caso de Nile Rodgers es excepcional. Siendo reconocido con varios premios Grammy en calidad de compositor, productor y guitarrista, ha sabido atravesar a lo largo de su carrera nuevos terrenos, expandiendo su música y popularidad. Como cofundador de Chic, cabe destacar que fue pionero de un lenguaje musical que fabricó éxitos como Le Freak, e induciendo la llegada del hip-hop. Su trabajo con Chic, sumado a sus producciones para artistas como David Bowie, Diana Ross y Madonna han colocado más de 500 millones de álbumes en todo el mundo, mientras que sus innovadoras colaboraciones con Daft Punk, Avicii, o Sam Smith reflejan la vanguardia de la música contemporánea.