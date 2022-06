El Mallorca Live baila al ritmo de Metronomy y su rock electrónico

La música sigue sonando este domingo en el antiguo Aquapark de Calvià (Magaluf) en la tercera y última jornada del Mallorca Live Festival 2022. Después de una decena de conciertos, Metronomy ha tomado el Escenario 1 Estrella Damm pisando fuerte. No en vano, esta banda británica de rock electrónico ha desembarcado en el evento con nuevo disco, el recientemente publicado Small World, que ha hecho vibrar a sus más firmes seguidores.

Eso sí, lo que los fans de Metronomy estaban esperando han sido sus grandes 'hits', como The Look o The Bay, auténticos rompepistas que han puesto el Mallorca Live Festival 'patas arriba'. El concierto ha arrancado con el tema Love Factory cerca de las 22.30 y tras ellos va a ser el turno del principal cabeza de cartel del día: Muse.

Mientras, tanto, el conjunto alemán Milky Chance estaba haciendo saltar a las masas en el Escenario 2 Innside By Meliá. Los autores del megaéxito 'Stolen Dance' saben como animar el cotarro y así lo han demostrado en este evento en Magaluf.