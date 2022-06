Tras la actuación de Christina Aguilera, este sábado en el Mallorca Live Festival 2022, la música no ha dejado de sonar ni mucho menos en el antiguo Aquapark de Calvià. Tras el concierto de la diva del pop ha sido el turno de Franz Ferdinand, uno de los mayores exponentes del rock británico que ha dado la tierra de Isabel II en las últimas dos décadas.

Franz Ferdinand, que ha causado sensación entre el público asistente, ofreció un 'setlist' compuesto por sus grandes éxitos, todos muy coreados, con una velada que el grupo inició con las canciones No you girls del disco Tonight (2009) y The dark of the matinée, un clásico de los más conocidos.

Supergrass en acción. Foto: M.À.C.

Cerca del escenario principal, otro conjunto, en este caso Supergrass, hacia saltar a las miles de personas allí congregadas. Más tarde, en torno a las cuatro de la madrugada, uno de los mejores DJ del globo, Jeff Mills, cerró la jornada con una potente sesión que se prolongó hasta las seis de la madrugada.