Era el mayor reclamo de la segunda jornada del Mallorca Live Festival 2022, este sábado en el antiguo Aquapark de Calvià, y la espera de sus muchos seguidores bien valió la espera. No en vano Christina Aguilera, es uno de los grandes atractivos del evento. La autora de algunos de los grandes himnos del pop de los años 90 y los 2000 tomó el Escenario 1 Estrella Damm causando sensación entre las miles y miles de personas allí presentes.

La cantante comenzó su actuación con el pelotazo Dirrty, al que siguieron Can't hold us down y Bionic. Después, todo un espectáculo que trasladó a los asistentes del Mallorca Live Festival a los años 90, donde la música pop mandaba en las listas de éxitos de todo el planeta.

Entre el público presente, muchos nostálgicos de esa década, algunos de ellos incluso con looks de estética noventera. Entre los asistentes también se han visto muchas referencias al Orgullo LGTBQI+, sobre todo con abanicos con la bandera del arcoiris. Cabe recordar que su anterior actuación fue en el Pride de Los Ángeles.

El público coreó los grandes 'hits' de la artista internacional. Foto: M.À.C.

En la que ha sido su primera actuación en Mallorca, y también en las Islas Baleares, la genial artista norteamericana pisó las tablas del festival con nuevo trabajo bajo el brazo, el homónimo Aguilera -el primero en castellano desde Mi reflejo (2000)-, aunque lo que reclamaba el público han sido los hits que la auparon como una estrella del pop. Este nuevo trabajo está compuesto por tres EP's, La fuerza, La Tormenta y La Luz, en los que hace un recorrido por sus raíces latinas.

Mar de móviles inmortalizando el momento. Foto: M.À.C.

Christina Aguilera aterrizó en Mallorca este pasado martes para preparar su gira por España. Tras este festival en la Isla, la superestrella viajará a Marbella. Su cita de este sábado en Calvià ha sido la primera que ofrece dentro su presente tour en España, tierra que no pisaba desde hacía 18 años, y Europa.