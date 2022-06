C. Tangana desata la locura con 'El Madrileño' en el Mallorca Live Festival 2022

Llegó él, el madrileño, y puso patas arriba el Mallorca Live Festival 2022. Uno de los cabezas de cartel con mayor tirón de esta edición del evento y no ha defraudado. C. Tangana es uno de los artistas más importantes y respetados del momento y la noche de este viernes lo demostró sobre el escenario, donde presentó ante el público mallorquín los temas de su último disco, el exitoso y premiado El Madrileño.

Antón Álvarez, el hombre detrás de C. Tangana, ha regresado este viernes al Mallorca Live Festival como cabeza de cartel tras actuar en este mismo evento en el año 2017, aunque su nombre estaba mucho más abajo que en este 2022. El artista, que ha abierto su concierto con los temas Still rapping y Comerte entera, ha puesto todas las cartas sobre la mesa en una actuación que en la que tampoco faltaron grandes éxitos de su repertorio como Tú me dejaste de querer, Demasiadas Mujeres o Nunca estoy, así como hits de su carrera como Llorando en la limo o Mala mujer, causando sensación entre los presentes, que han coreado sus canciones desde el primer momento.

Con El madrileño, C. Tangana se ha consolidado como uno de los artistas con mayor proyección nacional e internacional de la industria. No en vano, el disco fue número 1 en España y alcanzó la octava posición entre los álbumes latinos más vendidos en Estados Unidos. Su triunfo se traslada también a América Latina, donde es un verdadero ídolo.