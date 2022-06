Rigoberta Bandini y su reivindicativo 'topless' en el Mallorca Live

Quién no ha cantado el estribillo de Ay mamá desde que Rigoberta Bandini se quedara a las puertas de representar a España en Eurovisión en el Benidorm Fest. Muy pocos, eso seguro. La cantante catalana ha tomado poco antes de las 21:00 horas el escenario principal del Mallorca Live Festival 2022, sin duda una de las artistas más esperadas y reclamadas de la primera jornada del evento este viernes.

Rigoberta Bandini saltó al escenario convertida en una auténtica estrella, mientras sus seguidores aguardaban con paciencia esta actuación, uno de los principales atractivos de este arranque del Mallorca Live Festival 2022. Empezó su actuación con los temas In Spain We Call it Soledad y Fiesta, para deleite de sus fans mallorquines y de otros venido de diferentes lugares de la Península y de fuera de nuestras fronteras. En tercer tema ha sido su ya conocido Ay mamá, momento en el que han sorprendido al público con un topless reivindicativo.

Rigoberta en un momento de la actuación.

Paula Ribó, nombre de pila de Rigoberta Bandini, cuenta con más de un millón de seguidores en Spotify, la principal plataforma de streaming de música, y cuenta en su repertorio con canciones que ya son himnos de toda una generación, como Perra, Too many drugs o A ver qué pasa -tema de Estrella Damm el pasado 2021-, entre otros.