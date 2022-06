A medio camino entre la pintura y la performance, el trabajo del artista MR Dripping –alias de Mark Ríos (Barcelona, 1987)–, que se sirve de la técnica del goteo utilizada por Jackson Pollock para trazar sus obras, ha llamado la atención de grandes estrellas del cine, la música o el deporte, así como de celebrities e influencers. No en vano, sus retratos se cotizan al alza. Will Smith, Tom Cruise, Neymar, Sebastián Yatra, Nieves Álvarez, Xavi Hernández, Carlos Rivera o Antonio Banderas son algunas de las estrellas que cuentan en casa con una de sus creaciones. Todas ellas están realizadas en riguroso directo «ante el cliente, lo que hace que la experiencia y la conexión entre ambos sean muy especiales», contó ayer a Ultima Hora el pintor catalán horas antes de inaugurar una exposición en Gallery Red de Palma, donde también ofreció una performance junto a otra artista, la mallorquina Elena Gual.

MR Dripping es uno de los últimos fichajes de Gallery Red, de ahí su visita a Palma. Su obra se expondrá en este espacio de la Plaça Chopin de Ciutat, unas piezas que, evidentemente, «ya están hechas, pero para mí la mejor manera de enseñar mi trabajo es crearla en vivo, para que se entienda lo que hago; la técnica del goteo es entretenida», cuenta. Ese es el principal atractivo de un creador que ha llamado la atención, no solo de grandes estrellas de todos los ámbitos, sino también de marcas y grandes eventos. No en vano, ha realizado obras para citas como la Supercopa o la final de la Copa del Rey, donde coincidió con el mismísimo Felipe VI, experiencias que «enriquecen mucho, aunque tengo que confesar que al principio me ponía muy nervioso, ahora lo tengo más controlado». En este sentido, uno de los últimos eventos en los que participó fue en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde realizó una lona de grandes dimensión para Marvel con motivo del estreno de Spider-Man: No way home.

MR Dripping posa junto a Neymar Jr con su retrato.

Inicios

Los inicios de MR Dripping se remontan «a cuando era niño, siempre gustó pintar y sabía que de alguna manera u otra eso me iba a acompañar», confiesa. No se equivocada. Conoció la técnica del dripping (goteo) contemplando a Pollock y, poco a poco, fue explorando y perfeccionando su técnica. Le atrae porque «es imprevisible, es casi como un accidente», sostiene. Además, es una manera de crear «única, es imposible de copiar porque no hay dos obras iguales».

Will Smith es uno de los grandes nombres del cine que cuenta con un retrato del artista catalán.

Felipe VI pudo conocer de primera mano la obra de MR Dripping en la final de la Copa del Rey.

Tal es su manejo del goteo que es capaz de realizar un retrato «en tan solo diez minutos», aunque sea ante estrellas de la talla de Will Smith o Tom Cruise. El poder de las redes sociales ha hecho que medio mundo admire su trabajo y, desde ahí, llegar a grandes nombres del entretenimiento internacional, también a personalidades de Emiratos Árabes. Una carrera meteórica que le ha traído hasta Mallorca, donde reside Rafa Nadal, a quien le gustaría retratar:«Ahora que estoy aquí, quién sabe», concluye.