Jamie XX y KAS:ST se incorporan al cartel de Mallorca Live Festival

Este viernes regresa el Mallorca Live Festival, que celebrará su quinta edición del 24 al 26 de junio de 2022 en el Antiguo Aquapark de Calvià. Será la edición más internacional hasta la fecha, con una propuesta ecléctica y de calidad al margen de géneros, estilos musicales o procedencia geográfica que incluye a nombres de la talla de Muse, Christina Aguilera, C. Tangana, Editors, Franz Ferdinand, Justice, Supergrass, Metronomy, Izal, Cut Copy, The Blessed Madonna y Jeff Mills entre muchos otros.

El productor británico y miembro de la banda The XX, Jamie XX, se incorpora al cartel como sustituto de altura para Peggy Gou, que no podrá visitar Mallorca por motivos familiares, tal como ha explicado la DJ coreana en un comunicado: «He tenido que regresar a Corea debido a una urgente situación familiar, lo siento mucho, Mallorca Live Festival, tengo que cancelar mi actuación de este fin de semana. Mi equipo está hablando con la organización e intentaré volver en 2023».



También se incorpora al festival el dúo artístico nacido en Francia pero con sede en Barcelona y propietario del sello Flyance Records KAS:ST para ocupar el lugar de Ela Minus, quien no podrá participar en el festival por motivos logísticos.

Los horarios actualizados, incluidos los del Escenario 5 Happening!, ya se pueden consultar en https://mallorcalivemusic.com/festival/horarios/. Además, desde la organización recuerdan que dentro del recinto solo se podrá pagar mediante las pulseras cashless, que ya pueden recargarse en www.mallorcalivemusic.com/cashless.