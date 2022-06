Inca se bañará este sábado de ‘alegría’ con motivo de uno de los regresos musicales más esperados del año:el de la banda mallorquina Antònia Font. Los hermanos Pau y Pere Debon, Joan Miquel Oliver, Joan Roca y Jaume Manresa tomarán las tablas del Poliesportiu Mateu Cañellas tras su sonado triunfo, este pasado fin de semana, sobre el escenario del festival Primavera Sound de Barcelona, donde la formación congregó más de 10.000 personas en lo que la prensa especializada denominó como un auténtico éxito. Ahora, en su esperado regreso ‘a casa’, la banda espera repetir tal hazaña.

No lo tendrán complicado. Con prácticamente todo vendido –tan solo quedan algunas entradas–, Antònia Font presentará por primera vez en la Isla los temas de su nuevo disco, titulado Un minut estroboscòpica, editado el pasado marzo para alegría de sus seguidores. El álbum contiene temas como Un minut estroboscòpica, Oh la la, Miquel Riera o Venc amb Tu, que ya se han convertido en clásicos de su ya de por sí extenso repertorio. Además, en su cita de mañana en Inca tampoco faltarán algunos de los grandes hits de su carrera, con canciones como Me sobren paraules, Calgary 88, Darrera una revista, Love song o Wa Yeah!, entre otras.

Fiesta

Antònia Font no estarán solos en esta velada musical. La fiesta empezará en torno a las 18.00 horas con una sesión del artista Albert Pinya en su faceta de DJ; después, en torno a las 20.00 horas será el turno del cantante y compositor Miquel Serra, cuyo último álbum publicado es de este mismo año, Una casa és pànic, y tras éste llegará Antònia Font. Tras su concierto, el broche de oro lo pondrá DJ Coco. Tras Mallorca, la banda actuará en Valencia, el 9 de julio, y finalmente en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 15 de octubre.