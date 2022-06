La realidad LGTBI+, en la gran pantalla

La comedia romántica Mascarpone (Italia, 2021), de los cineastas Alessandro Guida y Matteo Pilati, un cálido estudio de un hombre que reconstruye su vida después de que su marido le haya dejado, dará hoy el pistoletazo de salida a la quinta edición de Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears. La cita tendrá como escenario el Teatre Xesc Forteza de Palma y arrancará a las 20.00.

Esta ceremonia inaugural, que conducirán los periodistas Núria Ferrer y Valeriano Rodríguez, contará también con la actuación del musical de Baaldo, que con su primer álbum, El chico de la doble A, obtuvo el Premi Enderrock de la Música Balear 2020 a mejor disco de música urbana.

Premios

Sobre Mascarpone, ha obtenido numerosos premios en varios destacados festivales, como en el Cine Diverse, en California; en el Reeling: The Chicago LGBTQ+ International Film Festival, o el OUTshine, con base en Miami, entre otras cita con el cine. Organizado por la asociación cultural Mèdit, con el apoyo del Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca y el Institut d’Estudis Baleàrics, el festival Out! se prolongará hasta este sábado 18 de junio. Sobre la programación, durante esta semana se proyectarán un total de 32 títulos, entre largometrajes, cortos y documentales, procedentes de diecisiete países. Además, este año el certamen contará con la presencia de cineastas y otros profesionales, lo que aporta a Out! un toque «internacional», expuso ayer en la presentación su director, Jaume Fiol.

Fotograma de la película inaugural, la italiana ‘Mascarpone’.

Mientras, el largometraje Camila saldrá esta noche (Argentina, 2021), de Inés Barrionuevo, un relato intergeneracional con el proceso de maduración de Camila como epicentro, cerrará la Mostra Out! el sábado 18 en las salas CineCiutat, que será la sede principal del festival. Las entradas de cada sesión en CineCiutat tienen un coste de 5 euros (4 por los socios de la sala), además de los lotes de cuatro películas a 16 euros, mientras que las actividades paralelas son gratuitas. Para asistir a las proyecciones es necesario reservar a través de la página web del festival, www.mostraout.es, donde también se puede consultar toda la programación.