La editorial Quid Pro Quo, con sede en Pollença, acaba de sacar a la venta el libro Peculiaritats d’una noia rossa i altres narracions, con cinco relatos del periodista, diplomático y escritor José Maria Eça de Queirós (1845, Póvoa de Varzim – París, 1900), máximo exponente del realismo portugués. La narración que da título al volumen sirvió al realizador Manuel de Oliveira para llevar al cine, en 2009, su particular adaptación de un relato que confronta la pasión amorosa con un dilema de tipo moral. «La selección presentada en esta antología constituye una inteligente muestra de las razones que sostienen la tan reivindicada modernidad y actualidad de la obra queirosiana», apunta Maria de Lourdes Pereira en el prólogo del libro.

La profesora de Filología Gallega y Portuguesa en la Universitat de les Illes Balears, autora de una tesis sobre las relaciones literarias y culturales entre Portugal y España, escribe que, para Queirós el cuento supuso «un ejercicio constante a lo largo de su larga vida literaria». Pereira calificó al autor de «uno de los más grandes escritores portugueses, que nos permite llegar con la ironía y los detalles a la modernidad», y destacó los vínculos entre los relatos ahora publicados y algunas de las novelas más conocidas del portugués, como Los Maia, El primo Basilio, El crimen del padre Amaro o La ciudad y las sierras. Pereira declaró que «la crónica y los cuentos fueron el embrión para la creación de algunas de sus novelas», y recordó que «Eça de Queirós creó escuela dentro y fuera de Portugal, necesitamos leerlo y, en España, seguimos traduciéndolo y leyéndolo».

Gabriel de la S.T. Sampol.

Por su parte, Gabriel de la S. T. Sampol, traductor del libro, desveló que «los autores realistas me gustan, pero siempre he tenido dificultades para traducirlos; estuve a punto de abandonar con Queirós, como me había pasado ya con Balzac, pero agradezco la insistencia del editor Antoni Xumet y ahora mismo estoy muy contento de haber seguido». Sampol explicó que «algunas dificultades han sido el vocabulario, lleno de palabras cultas y arcaísmos en portugués, y la construcción de las frases». De la estética de estos cuentos, Sampol aseguró que «los lectores de sus novelas, reconocerán el estilo y encontrarán puntos de contacto entre los dos géneros». El traductor dijo que «la labor de la editorial Quid Pro Quo es impagable y extraordinaria, recuperando obras que ya se conocían y otras que no se habían traducido antes al catalán».

Peculiaritats d’una noia rossa i altres narracions contribuye a la fructífera relación entre la literatura portuguesa y Mallorca. «Viene de lejos, el primer Senyor de Mallorca, l’Infant Pere, era portugués, y algunas de las más primeras grandes traducciones al catalán han sido de autores mallorquines, aunque es a partir de un momento que pusimos nombre a esa relación, en la persona de Perfecto Cuadrado, responsable de que sus discípulos estemos traduciendo autores portugueses», concluyó Sampol.