La Mostra Out! de cine LGTBIQ+ regresa en junio con novedades

Out! Mostra de Cinema LGTBIQ+ de les Illes Balears, que irrumpió en el circuito de certámenes cinematográficos de la Isla en 2018, llega este 2022 a su quinta edición y lo hace con un cambio de fechas, de septiembre a junio. Así, este festival de cine, organizado por la asociación cultural Mèdit y que reivindica «la diversidad afectiva, sexual y de género que existe en nuestra sociedad», programará una selección de 33 largometrajes, documentales y cortometrajes de 17 países. Se celebrará del 14 al 18 de junio en el CineCiutat como sede principal. Out! arrancará el 14 de junio, a las 20.00 horas, en el Teatre Xesc Forteza. La gala inaugural, presentada por los periodistas Núria Ferrer y Valeriano Rodríguez, contará también con la actuación del musical de Baaldo, que con su primer álbum, El chico de la doble A, obtuvo el Premi Enderrock de la Música Balear 2020 al Millor Disc de Música Urbana.

Asimismo, en esta primera velada se estrenará Mascarpone, de Alessandro Guida y Matteo Pilati, película italiana que nos relata la historia de Antonio, un joven arquitecto en paro que es abandonado por su marido, una situación que le lleva a darse cuenta de que no ha hecho bien renunciando a su independencia para salvar su relación de pareja. El año pasado, Out! dio el paso de convertirse en certamen de cortometrajes. Este año se han presentado 114 cortos, de los que se han seleccionado 22, entre ellos un mallorquín Desde Cero, de Chantal Mohie. El público votará al mejor cortometraje de cada categoría, ficción nacional, ficción internacional y documental, con un premio de 200 euros cada uno.

Además de las películas, Out! incluye actividades como Out Jove, dirigida a los centros educativos; Cinema Positiu, coorganizada con la asociación ALAS Salut i Sexualitats; y el Out en Ruta, que llevará su programación cinematográfica a la Part Forana. En palabras del director de la Mostra OUT!, Jaume Fiol, «todas las actividades están ligadas a la no discriminación por cuestiones afectivo-sexuales o de identidad, a la denuncia de la violación de derechos humanos que se siguen dando en todo el mundo , así como a la visibilización de los nuevos modelos familiares».