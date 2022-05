Kiko Navarro plasma su interés por los 'ejercicios de respiración' en su nuevo disco

El Chi Gong, una terapia medicinal de origen chino basada en el control de la respiración, es el pilar sobre el que reposa Sounds of my breath, el nuevo trabajo del DJ y productor mallorquín Kiko Navarro, en el que cuenta con la inestimable colaboración del maestro germano-iraní de Chi Gong Nader Behravan. Son Amar acoge su puesta de largo este viernes 20 de mayo a partir de las 19.00.

A lo largo de su dilatada trayectoria, Navarro ha explorado varios paisajes musicales intrínsecamente ligados a la pista de baile, aunque en los últimos tiempos el alquimista mallorquín se ha decantado por abrillantar sonidos de raíz minimalista, sin descuidar su groove y sentimiento. De su fascinación por el Chi Gong nace un álbum que destila los sonidos curativos que fluyen de esta terapia centenaria.

"Conocí a Nader a través de un amigo común, me pidió que le grabara en mi estudio y me sorprendió el resultado. Gravé su voz en cuatro idiomas diferentes, la mezclé con música electrónica y el resultado fue fascinante. En ese momento decidimos producir el primer single, Sounds of my breath, que más tarde daría nombre al álbum», explica Navarro. Que con estas canciones pretende «despertar el interés por los ejercicios de respiración, mejorar la salud y cambiar la vida» de sus oyentes.

El DJ y productor describe su último trabajo como «música innovadora que tiene el poder de curar». Dentro de esa línea terapéutica y sanadora se inscribe uno de sus temas predilectos: Solitude. «Una canción muy íntima y especial para mí, por eso el título, soledad, que es algo que no tiene porque ser triste o negativo, en este caso hablo de cuando uno está consigo mismo y disfruta de ello». La soledad, como la saudade, un vocablo ambiguo por naturaleza que carece de una interpretación clara, nos induce a un estado en el que la mente juega con nosotros y nos transporta a un estado de introspección, de melancólico bienestar. Quizá nostalgia de momentos vividos o anhelados, olores, sonidos y sensaciones intangibles que nos obligan a suspirar sobre el tiempo que sigue su camino. Y ese es, precisamente, el efecto que causa no solo el tema Solitude, sino el grueso del álbum, compuesto por diez cortes en los que Navarro encapsula un conjunto de sonidos que nos trasladan a un estado mental de playas y parajes exóticos coronados por la suave brisa y resonancia de las olas. Además del tema que titula el disco, el maestro Behravan ha prestado su voz en You take over. Otros artistas que asoman por Sounds of my breath son John Beltran, en We made it happen; Dana Maman, en Ogun in ta ete we (She is calling); y Dj Fudge, en Ecume.