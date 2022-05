«Es un concierto de clausura del Any Huguet, pero es un acto abierto, porque Damià crecerá mucho más aún y debemos ampliar su figura». Con estas palabras Maria del Mar Bonet hablaba este jueves de la amistad y del concierto que ofrecerá mañana sábado en el oratorio de Sant Blai de Campos en el marco del ciclo poético Versud de la Fundació Mallorca Literària. Será con el acompañamiento musical de Borja Penalba a las 21.00 horas. Bonet señaló que «es un acto que me gusta. Damià creía en lo que hacía y me dio un ejemplo enorme». Sobre el concierto, la cantante explicó que «he elegido canciones que agradaban a Damià. En sus cartas me hablaba de estas canciones, Alenar, El Pi de Formentor o Na Ruixa Mantells. Además, cantaremos y recitaremos algunas de sus poesías».

El concierto titulado Maria del Mar Bonet i Damià Huguet, dos amics servirá para poner fin al Any Damià Huguet. Un año del que tanto la consellera insular de Cultura, Bel Busquets, como la presidenta de la Obra Cultural de Campos, Antònia Sitjar, mostraron su satisfacción por los distintos actos que se han celebrado a lo largo de estos meses dedicado a realzar la figura del ilustre poeta campaner. Tanto Busquets como Sitjar también agradecieron a Maria del Mar Bonet su presencia, este sábado en Campos, para poner el broche final a la celebración «con este canto a la amistad de la que disfrutaron los dos», apuntó Busquets en la rueda de prensa que tuvo lugar este jueves. Maria del Mar Bonet en Sant Blai de Campos. La gran dama de la Cançó compartió algunos detalles de su relación con Huguet. Una estima forjada entre Campos y Cala d’Or cuando la cantante tenía ocho años. A partir de allí y a lo largo de los años «Maria del Mar ha sido parte de la familia, por lo que creíamos que era imprescindible tenerla aquí» señalaba Biel Huguet, hijo del poeta. Huguet recogió el guante de Bonet y señaló que «el Damiàhuguetisme está vivo y crece. Por ello, en nombre de la familia, agradecemos todo lo que se ha hecho a lo largo de este año. Vemos como 25 años después de su muerte crece su figura».