La Feria del Libro de Palma, organizada por el Gremi de Llibreters de Mallorca, celebra sus 40 años con un centenar de actividades programadas. En una nota de prensa, el Gremi ha indicado este viernes que la cita tendrá lugar en el Paseo del Borne de Palma desde el 27 de mayo hasta el 5 de junio, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. En total, participan 19 librerías agremiadas, además de instituciones. La Feria del Libro de Palma cuenta con el patrocinio del departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística del Consell de Mallorca y la colaboración del Ayuntamiento de Palma, el Institut de Estudis Baleárics, Fundación Mallorca Literaria, Combel y Baula.

El lema de este año es 'Comencé a leer y todavía no me he detenido', haciendo referencia a la celebración de los 40 años de la Feria del Libro de Palma. La organización ha adelantado que está previsto que se celebren un centenar de actividades entre presentaciones de libros, mesas redondas, actividades infantiles y juveniles, actividades musicales y firmas de autoras y autores.

Este año se dispondrá de dos escenarios iguales a cada lado del Paseo del Borne: uno en la parte de la Plaza de la Reina y otro en la parte de la Plaza Juan Carlos I. Las actividades serán de asistencia libre hasta completar el número de sillas.