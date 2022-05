Loreto Aroca: «Me gustaría unir ‘Hereditary’ y ‘Midsommar’ en un cómic»

El Holocausto y los campos de concentración nazis han nutrido gran variedad de historias en múltiples lenguajes y formatos, tanto literarios como audiovisuales. Sin embargo, Loreto Aroca (Palma, 1994) asegura que la que narra La bibliotecaria de Auschwitz, de Antonio Iturbe, es un tanto particular. La ilustradora y dibujante mallorquina ha adaptado esta novela a la viñeta junto al guionista Salva Rubio para Planeta Cómic. Este fin de semana han firmado ejemplares en el Saló del Còmic de Barcelona y harán lo propio en la Feria del Libro de Madrid, que tendrá lugar del 27 de mayo al 12 de junio del 2022. Además, está previsto que participe en la Fira del Llibre de Palma, que será ea finales de mayo y principios de junio.

Sobre esta novela gráfica, Aroca señala que «nos alejamos de las ya conocidas historias del tipo El niño con el pijama de rayas, El pianista o La lista de Schindler, que son más oscuras porque muestran la parte más dramática». Y es que la protagonista de esta obra es Dita Adlerova, una chica de 14 años que es enviada junto a su familia a Auschwitz, pero «viven en un bloque familiar, que se diferenciaba del resto por no llevar uniforme ni el pelo rapado, pues servía de teatrillo de cara a las inspecciones de la Cruz Roja».

«Gracias a la ayuda de Fredy Hirsch, que tiene ciertos privilegios por hablar alemán, consigue montar una pequeña biblioteca para repartir libros entre los presos. Ella se encarga de guardar, cuidar los volúmenes y de distribuirlos entre los prisioneros. Para ellos, claro, es una gran ilusión recibir un libro porque les permiten evadirse. Esa es la particularidad de La bibliotecaria de Auschwitz: sus luces. Aunque, lógicamente, también aparecen aspectos dramáticos», puntualiza. La historia, avanza, tiene un final feliz, puesto que la protagonista, de 92 años, sigue viva.

Debut

Respecto a este gran debut con Planeta, la mallorquina cuenta que surgió a raíz de que, en 2019, presentó su primer dosier en el prestigioso Festival Internacional del Cómic de Angulema. Fue junto al guionista catalán Marc Tinent, pero el proyecto «no cuajó». Sin embargo, sí le sirvió como portafolio a la artista para darse a conocer en el mundo del cómic. «Un profesor mío lo vio y me puso en contacto con Salva, quien tenía ya el encargo de Planeta», apunta.

Aroca celebra su estreno con Planeta, aunque avisa de que no todo ha sido un camino de rosas. «Durante los últimos años también he desarrollado otros dosieres de cómic que no han llegado a buen puerto. Tras haber hecho páginas de prueba, diseños de personajes e incluso con una oferta en la mesa, por un motivo u otro al final la editorial lo rechazaba. Es una industria complicada y hay que pelear mucho. Es muy habitual llevarse decepciones», afirma. De hecho, una directora de arte francesa la contrató en Barcelona para la película Alerta roja de Netflix, protagonizada por Ryan Rynolds, pero finalmente esa parte no salió en el filme.

Ahora, está ultimando en un álbum para el sello francés Les Humanoïdes Associés. «El proyecto forma parte de una antología. Son cuatro historias de un mismo universo y cada historia está escrita y dibujada por alguien diferente. Está ambientada en el Londres de los años 60 y mezcla la realidad con la fantasía, donde las hadas habitan en la clandestinidad», anuncia.

Sobre el tipo de historias que le gustaría contar, Aroca lo tiene claro: «Me gustaría hacer cómic de terror, sobre todo psicológico, sería genial poder mezclar las películas Hereditary y Midsommar, pero es muy complicado hacerlo en viñetas. También desearía contar historias que den visibilidad a la figura de la mujer, especialmente aquellas que el tiempo ha enterrado. Creo que el cómic puede ser una herramienta muy potente para dar a conocer personajes que de otro modo seguirían relegados al olvido».