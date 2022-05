Robert Wilson recupera y recrea la visión de Joan Miró de ‘Ubu roi’

El prestigioso dramaturgo norteamericano Robert Wilson pasó unos días en Palma esta semana ensayando una creación teatral para Es Baluard Museu d’Art Contemporani inspirada en Ubu roi, la obra de Alfred Jarry que cautivó a Joan Miró y que este reinventó en su conocida Mori el Merma, cuyas marionetas, creadas por el genio catalán, se exhiben en el centro de Palma con la muestra Personae. Máscaras contra la barbarie. Esta iniciativa, impulsada por la directora de Es Baluard, Imma Prieto, forma parte de esa misma muestra y busca «trabajar con el conjunto de Joan Miró y contestar a una serie de cuestiones para dialogar con el ciudadano actual».

La obra original de Jarry fue escrita a finales del siglo XIX y habla de un terrible tirano que, con el tiempo, ha servido como metáfora de dictadores de todo el mundo y de los siglos XX y XXI. «Ha habido muchos Ubus como Mussolini, Hitler o Putin ahora», detalla Prieto. Joan Miró quedó fascinado por la historia y trabajó en un imaginario inspirado en ella durante décadas hasta dar forma, junto al grupo teatral La Claca con Joan Baixas a la cabeza, a Mori el Merma, estrenada en 1978 en el Teatre Principal de Palma, y en clara alusión a Franco y la dictadura franquista.

Ahora es el enormemente laureado y reputado dramaturgo Robert Wilson (Texas, 1941) quien aporta su propia visión a esta serie de reflexiones artísticas. Wilson, que tiene un estilo personalísimo y cuyo legado ha sido reconocido y buscado por algunos de los más importantes artistas de cada década, tiene en su haber una lista tan larga de obras como de reconocimientos de las mismas –incluidos el León de Oro de la Bienal de Venecia o una nominación al Premio Pullitzer– desde que debutara con The King of Spain en 1969, también aludiendo a la dictadura franquista, hasta algunas de sus más recientes creaciones, como The life and death of Marina Abramovic en 2011.

Réplicas

Asimismo, para la obra se realizarán réplicas de las marionetas de Miró para la obra que Wilson está trabajando y que él mismo detalla de la siguiente manera: «Es una representación teatral nueva de Ubu roi cogiendo el texto original e intentando respetarlo, pero con la idea de crear algo nuevo». Para ello, se ha introducido «en todos los aspectos de la producción», dirigiendo artísticamente el proyecto y, «por primera vez», trabajando con «disfraces y maquillaje», dando como resultado una «mezcla de instalación, teatro y sonido». De hecho, suya es también una pieza sonora inédita, Ubu sounds the alarm, creada específicamente para la exposición de las marionetas originales de Miró y que suena durante la visita. A su vez, Wilson detalla que también habrá danza y una pieza audiovisual que completarán la pieza cuyo estreno está previsto para el 15 de octubre en el Aljub.

Marioneta de El Merma creada por Joan Miró.

En cuanto al legado de Miró, Wilson explica que «a partir de él he hecho mi propia interpretación», pero detalla que, aunque el catalán «fue un gran artista y lo respeto, no quiero copiarle ni convertirme en su esclavo». Sí comparte con Miró su visión del teatro como algo efímero y que «una vez hecha la función, no queda nada». Y es que para Wilson el arte, «sin pretender cambiar el mundo, es algo que une a los hombres». Por su lado, Prieto indica que buscaban a «uno de los mejores de la escena actual y que tuviera memoria de la segunda mitad del siglo veinte y la postguerra», razones por las cuales Wilson era el candidato ideal.

Así pues, la obra tendrá, según Wilson, «obvios ecos de lo que ocurre en el mundo ahora mismo»: «Estamos en un mundo en guerra, con lo que pasa en Ucrania y Rusia», una realidad que conecta «el texto original y lo que creo aquí», a través de sus piezas sonoras y teatrales, mostrando la importancia de Ubu roi y de todas las grandes obras «que no es que sean intemporales, sino que están llenas de su tiempo».

Con todo, la obra teatral de Wilson estará lista en otoño y se verá en el Aljub de Es Baluard donde intervendrán actores isleños seleccionados por cásting. Esta acción está dentro de las actividades complementarias de la exposición madre y supone un paso más para Es Baluard y su labor por crear conexiones con algunos de los artistas más importantes del mundo y traer a las Islas sus reflexiones del mundo actual. En este caso con Robert Wilson, quien impone un fuerte aspecto visual, como hiciera Miró con Ubu roi, ya que «las palabras pueden limitarnos, pero el lenguaje visual es universal».