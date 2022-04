La fecha del 9 de octubre de 2018 quedó grabada en la mente de muchos mallorquines, especialmente de los residentes de Sant Llorenç des Cardassar y de la zona de Llevant. Esa tarde noche, una riada sin precedentes irrumpió en el pueblo y provocó una de las mayores tragedias de nuestra historia. Estos hechos inspiraron a la dramaturga Marta Barceló para escribir la obra Zona inundable, que ganó recientemente el Premi Vila de Santanyí de Teatre, una nueva modalidad que incorporaba el certamen en esta edición.

El galardón, además de una dotación económica de 3.500 euros, también consiste en la publicación de la obra, que verá la luz en la nueva colección de Adia Edicions, Jàssera, en julio, de cara a las fiestas de Sant Jaume. Además, Barceló avanza que se estrenará a principios del mes de octubre en Catalunya como una coproducción entre un importante teatro público de allí y otro de la Isla. «Cuando sucedió la tragedia de Sant Llorenç, yo estaba en Sineu, a unos 30 kilómetros. Era como algo irreal, pues veía aquello por la televisión mientras en Sineu brillaba el sol. Todo aquello me removió muchas cosas, pensé que tenía muchas capas para dramatizar. Daba pie a hablar de la lucha por la supervivencia, del tratamiento mediático, sobre el aluvión de solidaridad, de las estrategias políticas, entre otros aspectos. Se concentró allí lo mejor y lo peor de nosotros», cuenta la autora.

Las actrices que protagonizan la versión alemana de ‘Tocar mare’, dirigida por Réka Kincses. Foto: VERENA EIDEL

A pesar de que el texto se inspire en estos hechos, Barceló insiste en que se trata de una ficción. «Mis personajes son ficticios, no he entrevistado a nadie. Tenía tanto material en la redes que sentía que ya lo tenía todo. No necesitaba que fuera todo real, sino que fuera verosímil. Es un suceso que todavía nos queda tan cerca que podía levantar muchas susceptibilidades. Y por eso también quise hacer una ficción. Lo que sucedió me sirve de marco para plantear la obra. De hecho, salen muchos topónimos, como Manacor, pero no Sant Llorenç, al que he cambiado el nombre por Sant Llis», reconoce.

Personajes

«Hay cuatro personajes principales y muchos secundarios. Está pensado para seis actores, tres hombres y tres mujeres», apunta. Entre ellos, detalla, se encuentra Magdalena, una mujer que perdió a su hija años atrás y que, después de eso, se dedica a esperar la muerte, aunque en la torrentada descubre que no la desea tanto; Olívia, una madre soltera que tiene una relación conflictiva con su hijo adolescente, Toni, quien descubre el amor con Nick, o Manu, un picapedrer que acaba de comprarse con mucho esfuerzo una furgoneta, por la que está dispuesto a arriesgar su vida en las inundaciones. En definitiva, es una pieza que habla de la «supervivencia, la resiliencia y la memoria. Y es que las inundaciones hicieron que se perdiera una parte del archivo municipal, por lo que también era un asunto de recuperación de la memoria a nivel colectivo pero también a nivel individual».

Marta Barceló insiste en que, a pesar de inspirarse en la torrentada de Sant Llorenç des Cardassar, ‘Zona inundable’ es una ficción. Foto: ALEJANDRO SEPÚLVEDA

‘Tocar mare’

Mañana viernes, Marta Barceló viaja a Berlín para asistir al estreno de la versión alemana de Tocar mare, una obra que tuvo su estreno absoluto en Grecia en 2019. Tres años después, por fin podrá verse en España. Será también en octubre y en Catalunya, en una producción dirigida por Jordi Casanovas, de Hause & Richman (H&R). La autora recuerda que este proyecto se gestó en 2017, en un encuentro organizado por el Institut Ramon Llull y la Fundació Sala Beckett en la que participaron traductores y dramaturgos a nivel internacional. «Allí conocí a Maria Chatziemmanouil, quien tradujo mi texto y promovió su representación. Desde la Associació de Dramaturgs de les Illes Balears estamos en conversaciones con el Institut d’Estudis Baleàrics para que también hagan este tipo de acciones en la Isla, porque la internacionalización de autores es esencial y urgente», concluye.