El cambio climático y sus consecuencias en el amplio abanico de nuestra vida cotidiana es un tema que preocupa desde hace ya un tiempo. Precisamente sobre esta cuestión se construye la obra Guia de supervivència per al desgel, una coproducción del Teatre Principal de Palma con Corcada Teatre y El Somni Produccions que se estrena este jueves 28 de abril, a las 20.00 horas, en la Sala Petita del Principal. También habrá funciones este viernes a la misma hora y el domingo 1 de mayo, a las 12.00. Además, despues de la función del viernes habrá un debate sobre sostenibilidad y teatro con miembros de la compañía, Débora Marquès (regidora de Cultura i Sostenibilitat del Ajuntament de Sant Lluís), Virginia Seguí (técnica de Cultura del Ajuntament de Sant Lluís), Albert Baenas y Pere Rullan (socios fundadores de Innoboreal), y el director del Principal de Palma, Josep R. Cerdà.

«Hace más de dos años que teníamos en mente este proyecto para encarar el tema de la emergencia climática desde una perspectiva artística, que es la única que podemos afrontar, pues no somos ni ambientólgos, ni biólogos ni activistas, al menos no profesionalmente. Así que nos preguntamos qué cosas podíamos hacer como creadores, como compañía, para hacer frente a la emergencia climática, no desde una mirada global y absoluta, sino desde nuestro entorno más inmediato», ha detallado esta mañana en rueda de prensa Joan Tomàs Martínez, dramaturgo de la obra.

«Inmediatamente surgieron una serie de dudas y cuestiones sobre el modus operandi de nuestra profesión y oficio y nos encontramos con contradicciones inherentes en nuestro propio oficio. Cuando alguien quiere encarar este problema de raíz, da con diferentes impedimentos, obstáculos y paradojas para los que no tiene herramientas ni respuestas, solo interrogantes. Nuestra voluntad es plantear esos interrogantes. No es una obra dogmática ni moralista, simplemente queremos socializar nuestras preguntas, compartirlas y convertirlas en una herramienta de debate colectivo hacia el público general», añade Martínez.

El elenco de esta pieza, dirigida por Xavier Martínez, está formado por Clara Ingold, Josep Orfila, Mercè Sancho de la Jordana y Albert Mèlich. Este último ha incidido en la voluntad de ser sostenible y que la huella ecológica para la producción y desarrollo de este espectáculo sea la menor posible. Para ello, han contado con la colaboración de INNOBOREAL y Som Energia Navarra. La obra también cuenta con arreglos musicales de Rosa Serra Torrens.

Por su parte, el director del Principal, Josep R. Cerdà, ha insistido en que la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales del Teatre y ha avanzado que «ahora estamos estudiando la posibilidad de instalar placas solares en la azotea del Principal, una propuesta de la Conselleria de Medi Ambient para producir energía para el propio teatro pero también para ceder a familias que viven cerca de aquí y que tienen necesidades económicas». Este proyecto está, ha puntualizado, en «fase de estudio», pues «se tiene que tener en cuenta el impacto en el edificio, entre otros elementos».