El festival FLEM viaja a Nueva York en mayo con una jornada cultural

El Festival Literatura Expandida a Magaluf, conocido como FLEM, viaja hasta la Gran Manzana el próximo 5 de mayo en una jornada especial en la que unirán a artistas mallorquines con americanos como Sebastià Portell, Aina Zanoguera, Elif Batuman o Grason Ratowsky, además de otros creadores como Paula Bonet o Virginia Feito.

FLEM, que tuvo su primera y exitosa edición el pasado mes de octubre en Magaluf, repetirá este mismo año impulsado, una vez más, por Rata Corner e Innside by Melià. Será precisamente el céntrico hotel Innside New York NoMad de la cadena mallorquina el que acoja esta jornada que se enmarca dentro de la segunda edición de FLEM, que tendrá lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2022 en el Innside Calvià Beach.

El evento neoyorquino, que tiene por título Live for arts. Culture beyond limits from Mallorca to New York, tiene por objetivo «reunir escritores y artistas de referencia de ambos países» y «nace con la intención de difundir la cultura de nuestro país más allá de sus fronteras».

Los participantes isleños serán el escritor mallorquín y nuevo presidente de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Sebastià Portell; la cantautora Aina Zanoguera; y el artista mallorquín residente en Nueva York Charles G.O'D. A ellos se suman la escritora y pintora Paula Bonet o Virginia Feito, escritora española que ha gozado de gran éxito en Estados Unidos tras la publicación de La señora March.

También participarán Megan Milks, cuya última novela Margaret and the Mystery of the Missing Body se alzó con el premio literario Lambda 2022 de ficción trans; el artista americano y afincado en Mallorca, Grason Ratowsky; y Elif Batuman, que logró ser finalista del Premio Pullitzer con su primera novela, La idiota, y que tiene su próximo título, Either/Or, por llegar a librerías a finales de mayo.

La programación incluye charlas entre estos autores, como la de Portell con Milks, o la de Batuman con Feito, además de intervenciones artísticas o la oportunidad de probar gastronomía mallorquina de la mano de La Pajarita o encontrar una selección de libros en la librería Rizzoli, ubicada en Broadway y que está ubicada en un impresionante establecimiento a escasas calles del hotel-sede del evento y de puntos de interés como Madison Square Park o el icónico Empire State Building.

Asimismo, la galería de arte de Brooklyn The Locker Room también participa y el colectivo Graff Tours, junto a la exposición comisariada por Art Start, unirá a un grupo de artistas emergentes en la ciudad para dar presencia del arte en una jornada cuyo broche será puesto por Aina Zanoguera.