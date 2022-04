Juanjo Monserrat está en una «nube» tras firmar como productor principal de la nueva versión de Tacones rojos, el hit mundial que Sebastián Yatra ha recreado con el cantante estadounidense John Legend. Juanjo grabó prácticamente todos los instrumentos de la versión original y es el productor principal de la mezcla de un single que ha sido dos veces disco platino en España. En Madrid, donde se ha instalado, Juanjo cuenta que todo arrancó en Medellín antes de la pandemia de la mano de un concierto de Rels B, a cuya formación se había sumado hacía poco. «Allí conocí gente muy top de la música», como Keityn, compositor de Tusa, de Karol G y Nicki Minaj, o Hawai, de Maluma. No obstante, la pandemia se cruzó y todo se paró para volver a España. Fue aquí donde Lofty, a quien conoció también en Medellín, le contactaría para pedir «unas guitarras tipo C. Tangana».

El mallorquín cuenta que grabó una idea que tenía «en unos minutos y lo envié». La sorpresa fue saber que «Sebastián Yatra quería comprar la canción», dando origen a A dónde van, tema que ya es disco de oro y arrancó una colaboración entre ambos que se mantiene. De hecho, Juanjo también firma Regresé, de Yatra con L-Gante y Justin Quiles. Al final, reflexiona, «necesitas un pequeño empujón y ese fue Medellín y, luego, que esta gente se acuerde de ti», indica. No obstante, lo mejor estaba por llegar y el hit llegó con Tacones rojos, que nació cuando Yatra le pidió tracks de guitarra a Juanjo que se inspiró en otro mallorquín, Marc Seguí y su tema Tiroteo. «Para entonces», cuenta, «Yatra estaba en Madrid así que me invitó al estudio Metropol y compusimos juntos». Y no todo quedaría ahí, sino que fue a más: «No tenía que ser el productor principal, pero cogí la maqueta, la regrabé y gustó». Es uno de los temas más conocidos de Yatra hasta el momento, es doble disco platino y no ha bajado del top 4 en España.

Imagen del concierto de Rels B en Argentina ante 15.000 personas.

Sobre la nueva versión con Legend, Juanjo explica que «se usó la misma base pero se repartieron las partes vocales, medio en castellano medio en inglés», por lo que firma de nuevo como productor y compositor, aunque «no sabía nada de esto y cuando me enteré me tiré al suelo». La noticia llega en un punto álgido para él que acaba de firmar con Sony ATV, la editorial musical más importante del mundo y para quien ha trabajado en temas de Becky G, Álvaro Soler, Maikel Delacalle, Ptazeta o Fabio Colloricchio, entre otros. Y, por si fuera poco, Juanjo está inmerso en otros proyectos como retomar la gira americana de Rels B, que apenas pudo arrancar por la pandemia, o su propio disco de música mallorquina con su álbum, Més que amics, pendiente de salir este año y con singles como el reciente T’estiu con Tomeu Penya.

«Brutal»

Sobre la gira con Rels, que arrancó en Palma ante 18.000 personas en un concierto de los que se recuerdan, Juanjo destaca lo «brutal» que está siendo: «Es un sueño». Su otra visita a Medellín fue «un festival y la gente venía a ver a varios artistas», pero ahora, como vivieron en Buenos Aires ante 15.000 personas dos noches seguidas, «la gente viene a ver a Rels y a nosotros con él y es una pasada». En breve retomarán la segunda etapa del tour tras Chile, Uruguay y Argentina, e irán a México para luego «meter el pie en Estados Unidos», con bolos en Nueva York o Chicago. Finalmente, antes de volver a España, la gira acabará en Medellín, donde arrancó todo, cerrando un círculo de dos años en los que Juanjo se ha instalado en una nube que musical que suena a rap, reguetón y éxito.