¿Qué leen los personajes?

La literatura es ese universo en el que todo puede pasar y, de hecho, pasa. Por una vez nos permitimos el lujo de romper esa frontera y dejarnos llevar por la fantasía de la ficción para que escritores y escritoras de Mallorca se sienten en una imaginada tertulia literaria con nada más y nada menos que sus propios personajes, esos que nacen de su puño y letra.

Como nadie es capaz de conocer mejor a un personaje que su mismo inventor, Ultima Hora pregunta a los literatos por el libro que le recomendarían a sus propios protagonistas, aquellos que sienten y padecen lo que ellos mismos han ideado, y a los que les invitan a adentrarse en las páginas de otras historias, algunas que les inspirarían o que, incluso, les inspiraron en origen.

Una oportunidad única para dar el mejor de los consejos, el más íntimo de ellos, de cara a un Sant Jordi que ya saluda desde el horizonte: ¿Qué libro creen los autores que les gustaría leer a los protagonistas de sus propias novelas?

■ Guillem Frontera

A Miquel, de mi novela Els carnicers, le recomendaría que leyera El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, porque esa obra relata con profundidad una situación en la que Miquel y su familia están envueltos y les vendría muy bien participar de las reflexiones del libro. Es totalmente una lección de vida para ellos.

■ Maria de la Pau Janer

A Dana, la protagonista de Pasiones romanas, le aconsejaría Cuando éramos ayer. Conocería a Silvia, la protagonista de Pilar Eyre. Estoy segura de que Dana y Silvia tendrían que saltar los límites del tiempo para encontrarse, compartir la dureza de sus experiencias y hacerse buenas amigas. Esta amistad podría salvarlas.

■ Agustín Fernández Mallo

Le propondría a la protagonista de El libro de todos los amores, elegida por el destino para asistir al fin del mundo, el libro Hubo un jardín, de Valeria Correa Fiz, que explora las vidas de personas en quienes la naturaleza se desborda, pierde o gana beatitud en un Edén o Infierno que está en el supuesto mundo civilizado.

■ Laura Gost

A la protagonista de El món es torna senzill le diría que leyera Les millors vacances de la meva vida, de Neus Canyelles. Hay algo en su capacidad de ahondar sin tapujos en los claroscuros del ser humano, empezando por los de uno mismo, que conectaría con la mirada desprejuiciada, escéptica e intimista de mi personaje..

■ Helena Tur

Henar, la protagonista de Malasangre, la última novela que he publicado, podría leer La prisionera del mar, de Elisa Sebbel. Y es que creo que en esta novela encontrará a una mujer fuerte que aprende a desenvolverse en la adversidad. Por otra parte, a su vez, esta es una historia de amor con la pasión que acaba de descubrir.

■ Hazael González

A Lía, personaje principal y protagonista del ¿De qué están hechos los sueños?, le invitaría a leer todo un clásico de la literatura juvenil, Momo, del autor Michael Ende, por el motivo de que es uno de esos libros que todos aquellos que hayan sentido la magia en su interior en algún momento de su vida deberían leer.

■ Miquel Horrach

Mi propuesta va para Llorenç Villalonga, protagonista de mi novela Set dies, a quien invitaría a leer Cinco metros cúbicos, de Toni Horrach, en la que él, tan acostumbrado a viajar en primera clase, descubriría con asombro cómo puede viajar toda una familia en una furgoneta camperizada y nuevas formas de vivir.

■ Rosa Maria Colom

Para el profesor Berelovichk de Ulls de fum le recomiendo Les rondalles que l’Arxiduc no va publicar, una extensa recopilación de fábulas procedentes de una cultura diferente que han sido olvidadas hasta que Caterina Valriu las rescató en este tesoro de libro. Sin duda Verelovichk, viejo sabio judío, se dejaría cautivar por estas historias.

■ Rosa Planas

A Iván Karamázov, el hermano intelectual de la familia ideada por Dostoyevski

que cree entender todos los misterios, escéptico y nihilista, le diría que leyera los cuentos de Antón Chéjov. Puede que así se humanizara y dejara de pensar que todo tiene una explicación. Puede que así se evitaran algunas guerras.

■ Sebastià Portell

Al protagonista de Ariel i els cossos, mi última novela, le mandaría la Obra poètica completa de Miquel Àngel Riera (Adia Edicions). Creo que la voz de Riera, como la de Ariel, es una búsqueda del amor desde la pasión y desde la dificultad de que este amor se articule en el lenguaje y Ariel se encontraría a sus anchas en los versos de Riera.

■ Miquel Segura

Al personaje protagonista de Les cendres del rabí le sugeriría la lectura de Els reis del món, de Sebastià Alzamora, del cual uno de sus personajes es ficticio y real a la vez, Joan March, algo que tiene en común con mi propio personaje, por lo que le resultaría muy interesante al haber ocupados ambos los mundos de la realidad y de la ficción.

■ Lucia Pietrelli

Creo que a la hermana mayor de Lítica le gustaría Guilleries, de Ferran Garcia. Seguro que sus personajes podrían hacerse buenos amigos de ella y, de esta manera, acompañarla en su obsesión de leer los pensamientos de los demás. Guilleries es un gran libro y sus bosques misteriosos encajan bien con el bosque del microcosmos de Lítica..

■ Clara Fiol

Creo que a Estel d’Or, de las rondalles de Jordi d’es Recó, le serviría la Teoria King Kong de Virigine Despentes. Nos hubiera ido bien tener como referente a una doncella enfadada y harta de complacer. O mejor dicho, se lo recomendaría a Jordi d’es Recó. Puede que así todas las Joanotes de hoy vivirían más tranquilas y en un mundo más amable.

■ Margalida Vinyes

A Gregòria (Vellosa) del cómic El Terror de les Nenes le propondría El fruto prohibido de Stromqüist, donde la autora, con rigor y mucho humor, nos cuenta la historia social y cultural de la vulva, de cómo muchos hombres estuvieron obsesionados con el órgano sexual femenino de una manera enfermiza.

■ Lluís Maicas

Ya que todos los personajes de ficción tienen algo de reales y viceversa, me decanto por sugerir a Pere Sard, protagonista de L’home provisional, que vive entre esos dos límites, que leyera esa misma obra, porque me gustaría que pudiera leer la versión que hice de él, la parte imaginaria de sí mismo que no conoció.

■ Antoni Vidal Ferrando

Al narrador y protagonista de Quan el cel embogeix, que no tiene nombre y siempre se quejaba de la poca atención que recibían sus obras, le invito a la lectura de La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, para que compruebe que a otros muchos escritores, mejores que él, les ocurría lo mismo.

■ Begoña Méndez

Estoy segura de que Hari, de Solaris, gozaría al encontrarse con el mar convertido en flujo de imágenes poéticas de El mar indemostrable, de Ce Santiago. Un mar que absorbe y que arroja la conciencia de la Tierra. Personajes a la deriva de una corriente acuática, igual que el cuerpo de Hari cuando renuncia a la vida.

■ Miquel Àngel Vidal

A Don Diego de Portas y Calderón, discípulo de Nebrija y cronista de la primera vuelta al mundo que se narra en mi libro Todos los mares, todas las tierras, le sugeriría Utopía, de Tomás Moro, escrito cinco años antes de los sucesos que relata, porque era un humanista como él y habló de un mundo sin conflictos.

■ Joan Guasp

A Oxo, personaje de mi obra de teatro homónima, le recomendaría leer Tot esperant Godot, de Samuel Beckett, ya que Oxo tiene problemas de identidad y busca la forma de resolver esos conflictos y como quiere hacer de su vida una obra de arte, le iría genial Beckett porque hace precisamente eso.

■ Caterina Valriu

Con el recuerdo de la niña lectora incansable que fui y la profesora, narradora y escritora que soy ahora, le regalaría a Matilda, la protagonista del famoso libro de Roald Dahl, el ensayo El infinito en un junco, el ensayo de Irene Vallejo. Estoy segura de que sería para ella un placer inolvidable como lo ha sido para mí.

■ Pere Antoni Pons

Para Ricard Rosenthal, uno de los personajes protagonistas de mi novela Tots els dimonis són aquí, una copia de El cor del senglar, de Baltasar Porcel, una novela excepcional que le serviría para recordar cosas como que la vida vale la pena ser vivida, sobre todo, cuando es impura, turbia, compleja y también salvaje.

■ Carme Riera

A Gabriel Valls, uno de mis personajes más queridos de Dins el darrer blau y que existió de verdad con el nombre de Rafael, le aconsejaría Gente de la calle, de P. de Montaner, que aborda la cuestión de los xuetes y clarifica muchos aspectos. Hay que tener en cuenta que él vivió en el XVII y el libro recomendado es del XXI.

■ Pere Joan Martorell

A Jacob, personaje de La memòria de l’Oracle, le invitaría a leer la antología del poeta Manel Marí, El nòmada i l’arrel, que salió en la editorial Proa y que le gustaría a su personaje, gran lector y escritor a la sombra, porque estos poemas le servirían para entender qué es la auténtica poesía y cómo debe vivir un poeta auténtico como Manel Marí.