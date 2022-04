La reina Sofía regresa al tradicional concierto de Semana Santa de Projecte Home

El despliegue policial ya lo desvelaba: la reina Sofía regresaba a su tradicional cita del concierto benéfico de Projecte Home en la Seu. La reina Sofía apareció minutos antes del inicio del recital acompañada por su hermana Irene de Grecia. Una estampa que no pudo verse el año pasado, pues debido a las restricciones sanitarias por la COVID-19 el concierto se celebró a puerta cerrada y se retransmitió días después. Las hermanas han entrado al tempo con Aina Calvo, delegada del Gobierno. Han estado también en el recibimiento el alcalde de Palma, José Hila; el comandante general Fernando Luis Gracia Herreiz y los presidentes de Projecte Home Jesús Mullor (presidente ejecutivo) y Tomeu Català.

Esta edición se ha celebrado con relativa normalidad, con la Seu abarrotada, aunque con todos los protocolos de seguridad, para celebrar la unión entre cultura y solidaridad. De hecho, en esta ocasión, bajo el título de Un cant a l'esperança, se optó por no interpretar un programa centrado en los réquiems sino en piezas más luminosas: Cantique de Jean Racine op.11, de Gabriel Fauré, Càntic espiritual, del mallorquín Baltasar Samper y Mirror of perfection, de Richard Blackford, quien estaba presente en el evento según ha indicado Catalá en su discurso.

La Orquestra Simfònica y la Coral Universitat, dirigidas por Joan Company, han ofrecido este programa más esperanzador con la soprano Marta Bauzà y el barítono Isaac Galán.