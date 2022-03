Palma es la sede de una nueva editorial, Dúplum, que tiene un objetivo muy claro: editar todas aquellas obras que reflejen esa «magia que te toca por dentro», sean poemarios, novelas, libros de relatos o teatro. Algunas de las consignas del sello, fundado por Xisco Fuster, es publicar «literatura que conecte y que atrape al lector». Con esa premisa lanzan su primer título, la novela La costa de las piedras, publicada bajo el seudónimo de Alejandro Bosch. Es por esta razón que será un mimo profesional el que firmará los ejemplares el próximo sábado 23, Sant Jordi, en la caseta de la librería Agapea de Palma a las 18.00 horas. Fuster y Tomeu Ripoll, poeta y asesor editorial de Dúplum, protagonizaron ayer en la galería Pelaires una presentación oficial de este sello.

Tomeu Ripoll, ganador de varios premios y muy conocido en la escena de Poetry Slam, leyó en este encuentro algunos poemas de Anabel Torres y Raquel Gelabert, autoras de Agua herida y Más rápida que el infierno, respectivamente, que Dúplum ha publicado en versión bilingüe, en inglés y castellano. Torres fue subdirectora de la Biblioteca Nacional de Colombia y residió en Palma durante algunos años, aunque actualmente está afincada en Sevilla.

Por su parte, de Gelabert remarcaron que ganó en la entonces nueva categoría de poesía en lengua inglesa de los premios Jaume I de Calvià con su texto Journey through time y en Más rápida que el infierno recopila sus mejores poemas. Ambas obras tienen en común, según Fuster y Ripoll, que son autobiográficas y que es «poesía prosaica, fácil de entender, directa, que son nuestras consignas editoriales», en palabras de Fuster. «No me interesa publicar una novela como Ulises en el sentido de que hay muchísima gente que no la ha podido terminar, prefiero una novela que enganche», justifica Fuster, quien además de editar, también publicará sus propias obras en Dúplum. «Estoy escribiendo una novela entrevista al Creador, que no se corresponde ni al Dios cristiano ni al Alá islámico. Es todos ellos y ninguno», anunció.

En el apartado de poesía también tienen previsto editar obras del propio Ripoll, además de Enrique Urbano. En narrativa, edita Marina Rojo y Jorge Ibarra, ambos seudónimos. De la primera llegará a las librerías la novela surrealista Una flor verde y del segundo, Nácar, una recopilación de 50 relatos muy breves. Asimismo, de Alejandro Bosch también tienen pendiente sacar Justo justis y de Rojo también El desierto de los sueños robados.