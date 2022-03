Un pedazo del Oscar al corto de animación para Mallorca

Un pedazo del Oscar al mejor corto de animación, que ha recaído en la producción El limpiaparabrisas, llega a Mallorca a través del trabajo del animador palmesano Daniel Peixe, quien forma parte del equipo de este trabajo dirigido por Alberto Mielgo. El corto, de quince minutos, ha obtenido el reconocimiento en la madrugada de este lunes en la gala de los premios de la Academia de Hollywood.

La cinta, cuyo país de origen es España aunque cuenta como producción estadounidense, cuenta la experiencia de un hombre que, mientras fuma un paquete entero de cigarrillos, se plantea la pregunta de qué es el amor. Esto da pie a una serie de historias y situaciones que le llevarán a la conclusión deseada.

El animador Daniel Peixe, con amplia trayectoria en el sector de la animación tras haberse formado en la cuna del Ladat, ha participado en otras exitosas producciones como Planet 51, Enredados, ¡Rompe Ralph!, Big Hero 6 o Frozen.

Por su parte, de sobra es conocida la carrera de Mielgo, quien lleva más de dos décadas trabajando en el mundo de la animación para gigantes como Disney, Netflix o Sony, pero ahora ha logrado el Óscar con su apuesta más personal: El limpiaparabrisas, una producción que reflexiona sobre el amor. Asimismo, ha participado en importantes películas como La novia cadáver o Harry Potter y las reliquias de la muerte. Mielgo añade este Oscar a los tres Emmys que ya tiene en sus palmarés por el corto The witness, el cual rodó para la serie Love, death and robots. El resto de contendientes en la categoría de mejor cortometraje animado eran Boxballet, de Anton Dyakov; Robin Robin, de Dan Ojari y Mikey Please; y Affairs of the Art, de Joanna Quinn y Les Mills.