Insecta Dance Music, el nuevo proyecto de Jansky, se une a la abeja de la miel –o, mejor dicho, a sus sonidos– en Mellifera, el cuarto tema de este nuevo álbum. El videoclip de la canción se estrenará el día 20 coincidiendo con la llegada oficial de la primavera en el Espai TACA de Palma a las 19.00 horas. Uno de los objetivos de la canción es hacer llegar la importancia de las especies polinizadoras como la abeja a los más jóvenes, razón por la cual se ha trabajado con alumnos de 4º de laESO del Institut Joan Miró de Palma en la realización del vídeo.

En cuanto a la grabación del tema y la producción del filme, ha corrido a cargo de Komposit Studio, mientras que Judit J. Ferrer ha creado y coordinado la coreografía y Aloma Lafontana el vestuario. En cuanto al aspecto sonoro, para la canción se ha tenido en cuenta la vibración que las abejas generan y se ha partido de ritmos de abejas de la miel registradas en un campo del polígono de Son Bugadelles (Calvià).

Se trata del cuarto tema del futuro disco Insecta Dance Music que vincula arte y bioacústica para el cual se han grabado siete especies de insectos de Mallorca. Una idea que ha recibido una ayuda del Institut d’Estudis Baleàrics y que ha logrado los premios a Sound of the year 2020 de la BBC3 y el Museum of Sound.