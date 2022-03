Es Fortí cuenta ya con una librería: La Luciérnaga. La tienda, de 120 metros cuadrados repartidos en dos plantas, abrió sus puertas este lunes en la calle Pascual Ribot 6, muy cerca de la plaza Madrid. Sara Sánchez (Madrid, 1979) es quien está al frente de este establecimiento que, además de ofrecer libros, quiere «dinamizar el barrio» con la organización de diferentes actividades, como cuentacuentos, exposiciones de arte o presentaciones de libros. Estos eventos se celebrarán en el sótano, un espacio diáfano que todavía está en construcción.

«Desde que tengo uso de razón me encanta leer. De pequeña solía leer de noche con una pequeña linterna o lucecita para que mis padres no me enviaran a la cama y esa luz me parecía como una luciérnaga, de ahí el nombre de la librería», cuenta. A pesar de haber nacido en Madrid, Sánchez lleva 30 años en Mallorca y antes vivió 10 en Galicia. «Siempre llovía y los libros eran un refugio para mí», explica. Ese es también su propósito para con La Luciérnaga, que sea un refugio «abierto» para todo tipo de lectores.

Clientes

Por ello, insiste en que «no es una librería especializada en una literatura o en un perfil concreto, hay clásicos, obras menos conocidas, libros para los más pequeños de la casa o para adolescentes». De hecho, explica que desde que abrió sus puertas, sus mejores clientas son una anciana de 80 años y una niña de 8, esta última una apasionada del manga. «Muchos dirán que es una locura y tal vez lo sea, pero creo que ahora, desde el confinamiento y la pandemia, se lee más que nunca», reconoce Sánchez, quien celebra el buen recibimiento por parte de los vecinos que se acercan interesados a conocer este nuevo espacio de su barrio que antes de librería fue un taller fotográfico y una tienda de ropa de mujer a medida, establecimiento de la que todavía se conservan las iniciales en la puerta.