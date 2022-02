El director de cine, dramaturgo y escritor Martín Garrido Ramis está de doble celebración. Hoy mismo presenta en la librería Estudio en Escarlata de Madrid su nuevo libro, Funambulistas sin red, junto al escritor Paco Gómez Escribano, uno de los «iconos de la novela negra», y la autoraAlbahaca Martín. Además, el 1 de marzo, también en Madrid, se estrena su nueva obra de teatro, El rey que cazaba elefantes, con DiegoRojas y Francisco J. Sánchez como protagonistas. Es desde uno de los ensayos de esta última que nos atiende.

La novela, cuenta Garrido, es «comprometida» y «fuerte». Editada por Cosecha Negra, es la historia ficcionada de un personaje real que conoció Garrido. «Esta historia la escribí hace muchos años, aunque la he revisado, cuando conocí a un actor en Madrid que era un tío genial, pero me dijo que había sido un cabeza rapada» o skinhead. Este hombre le narró «cosas que había hecho y cómo salió de ese mundo» y, a partir de esto, Garrido construye un relato sobre los movimientos nazis en Mallorca en la actualidad en el que «todos los personajes son ficticios menos los nazis que hablan, que son reales y con nombres y apellidos». Así pues, se centra en un chico nacido en el barrio de Corea que, con un entorno familiar desestructurado y rodeado de violencia, acaba en el mundo neonazi y llega un momento en el que ve la realidad. Es un tema «del que nadie habla ahora», detalla Garrido quien agradece a la editorial que haya apostado por esta historia. Además, Garrido no duda en detallar que estos movimientos «han cambiado en forma, pero no en el contenido» y que se ven aglutinados en torno a Vox, «quienes no hablan igual y se escudan en que son un partido democrático, pero ahí están todos metidos».

Denuncia

En cuanto a la obra teatral que se estrena el día 1, cuyo explícito título permite adivinar por dónde van los tiros, se trata de «denunciar». Garrido explica que «si no escribo para denunciar no sirve, no me interesa». La historia en cuestión nace a raíz de conocer a otro actor que se autodenomina carlista. Charlaron y a raíz de esas conversaciones, el intérprete le ofreció escribir una obra de teatro para él, «y a mí me gustan los retos», confiesa Garrido, por lo que se lanzó a la piscina. «No se trata de una obra peyorativa ni con insultos, solo pongo a la monarquía y al rey en su sitio», detalla Garrido quien lamenta que «por primera vez en mi carrera me han dicho ocho actores a los que conozco y con los que tengo buena relación que no querían participar en la obra por el tema del que trata y esto me parece lamentable». Garrido achaca esto a «que seguimos con una losa franquista sobre nosotros», por lo que sus textos mantienen su vigencia y denuncia.