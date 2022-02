Aina de Cos y Jenny Vila, en Argentina con su proyecto internacional ‘Anti(gone)s’

En noviembre de 2020, Aina de Cos y Jenny Vila estrenaban en el TeatrePrincipal de Palma Antígones 2077, una pieza escrita por DeCos –que también protagonizó junto a Gypsy Nel·lo Peeters, Salvador Miralles, Joan Vila– en la que se sirve del mito de Sófocles para dar voz a la lucha de «las compañeras de todos aquellos desaparecidos por violencia de estado». Asimismo, las Antígones en las que se inspira el texto, además de la de Sófocles, es la de la tragedia Los siete contra Tebas, de Esquiles, y la Antígona de Salvador Espriu, escrita justo después de la GuerraCivil. De hecho, la obra trata sobre todo de los desaparecidos de la GuerraCivil y de la fosa de Porreres, que se abrió en 2016.

Precisamente en ese año, más allá del montaje, De Cos y Vila pusieron en marcha el proyecto internacional Anti(gone)s, un «espectáculo de gran formato e itinerante por espacios no convencionales con el objetivo de que cada país haga su propia versión de Antígones relacionada con la violencia de estado que se ejerce sobre sus desaparecidos», cuenta DeCos. Con esta iniciativa viajaron a Australia, Chile y Grecia. Ahora, las mallorquinas se encuentran en Argentina con la intención de crear allí una «cápsula argentina», es decir, una versión en formato reducido de este proyecto.

Vínculos

De esta manera, buscan crear vínculos con los agentes y organismos del territorio a partir de lo que llaman «ejercicios de memoria». La «cápsula mallorquina» se estrenó en octubre en Marratxí. «Era un espectáculo de 20 minutos de duración pensado para representar en cementerios y espacios de memoria, focalizado en las mujeres y en la búsqueda de sus seres queridos. Ahora estamos en Argentina para contactar y encontrar el equipo artístico que lleve a cabo la cápsula argentina», aclara.

De Cos junto a Jenny Vila, que se encarga sobre todo de la producción y de las relaciones internacionales.

Esta pieza se ha empezado a gestar en Casa Nubera, en la región de Tucumán. Allí es donde realizan una residencia junto a la directora del espacio, Emilia Ayup gracias al apoyo de Iberescena. «Es importante también descentralizar, porque, igual que en España, no todo sucede en Madrid y Barcelona, aquí en Argentina no todo lo interesante está en BuenosAires», puntualiza. «La sorpresa brutal que me llevé fue descubrir que es en Tucumán donde empezó todo, concretamente en la Escuelita de Famaillá, que fue el primer centro de detención de Argentina, donde Antonio Domingo Bussi ya llevaba a cabo prácticas de tortura y detención clandestina», cuenta. Allí también ha podido hablar sobre el asunto con varias fundaciones de teatro, así como con los periodistas del periódico La Gaceta de Tucumán Fabio Ladetto y Miguel Velárdez.

Aina de Cos durante uno de los encuentros que ha llevado a cabo en Argentina.

De Cos está ya de vuelta a la Isla, pero su compañera Vila, que se ocupa especialmente de la producción y las relaciones internacionales, viajará a Buenos Aires para continuar con el proyecto en el marco del FIBA, el Festival Internacional de Buenos Aires, y en Teatro por la Identidad. «Después de la experiencia con Mallorca y Tucumán, faltará un tercer territorio que todavía está por determinar», avanza. «La intención es mirarnos los tres a los ojos y reflexionar sobre el estado en el que se encuentran los procesos de justicia, reparación y memoria de cada país. Una vez se haya terminado de coproducirse las diferentes cápsulas, se creará un espectáculo final de encuentro y diálogo. Esta última fase está previsto que se desarrolle en la Isla», avanza.