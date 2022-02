La violencia no es la solución, se suele decir. Pero ¿qué ocurre cuando alguien hace de la ira un sistema de vida? Eso es lo que le ocurre a Judit que ha ido acumulando la rabia y no sabe qué hacer con ella. Ese es el punto de partida de La meva violència, la versión libre que ha escrito y dirigido Llàtzer Garcia (Girona, 1981) a partir de la conocida obra Look back in anger, con la que el dramaturgo británico John Osborne revolucionó el teatro de la época en los cincuenta. El montaje de Garcia se representó este sábado en el Espai el Tub de Palma, donde también podrá verse este domingo, a las 18.00 horas.

Garcia siempre quiso crear su propia versión de esa pieza, un propósito que ha llevado a cabo con la compañía H.I.I.I.T. «Para mí era impensable subirla al escenario tal cual porque algunos matices se hubieran perdido. Así que opté por que fuera una mujer la protagonista, Judit», cuenta Garcia. «Ella tiene mucha ira acumulada, pero no sabe dónde depositarla, ha perdido la diana. Así que lo único que hace es estar encerrada en casa, nada le satisface y escupe esa rabia a la gente con la que convive y hacia ella misma», añade. Con todo, puntualiza, «la ira tiene aspectos positivos también porque te saca de la apatía. Si tuviera que elegir, prefiero la ira a la apatía. De hecho, se podría decir que una persona iracunda es inconformista, lo cual está bien porque nos motiva a querer cambiar las cosas. En definitiva, si la sabes manejar y gestionar, no tiene porque ser mala». «Lo que le sucede a Judit es que es una persona que está en un estado de revuelta constante que ha dejado de ser constructiva y ha pasado a ser destructiva, contra ella misma», matiza. A pesar de ser La meva violència, Garcia asegura que es «la violencia de todos nosotros», de los actores y actrices que conforman el elenco, que son Laura Daza, Marta Ossó, Roger Torns y Oriol Casals. Por otra parte, Garcia participa junto a Marta Barceló y Joan Yago en el proyecto colectivo La tríada, que se estrena en Espai el Tub el 11 y 13 de marzo. El montaje estará integrado por los tres textos que, en este caso, tratarán sobre las dificultades para el diálogo que impone la sociedad actual.

A su vez, tres expertos o «sabios» conversarán con los autores durante el proceso de escritura: Emili Manzano (periodista y escritor), Meritxell Esquirol (socióloga) y Joaquim Valdivielso (profesor de filosofía. Posteriormente, se creará una única pieza que dirigirá Joan Fullana e interpretarán Lluqui Herrero, Jordi Figueres y Lluís Marquès. El jueves 10, Garcia intervendrá en la mesa redonda que organiza Produccions de Ferro en Espai el Tub. Se titulará El teatre i la dramatúrgia com a constructors socials y también estarán Agnès Llobet, Toni-Lluís Reyes y Aina Tur.