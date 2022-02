La noticia de la muerte de Isabel Torres, la actriz que devolvió a la vida el espíritu y la lucha de Cristina Ortiz en Veneno, ha corrido rápidamente por las redes sociales, donde amigos, compañeros de profesión, seguidores e incluso ministros como Irene Montero han lamentado su muerte. «Buen viaje, luchadora bella», escribe la cantante Vanesa Martín; «Descansa en paz alma bella…», se despide la actriz Melani Olivares; «Qué pena más grande. Descansa en paz Isabel, te echaremos de menos», agrega el cantante y actor mallorquín Ricky Merino.

Sus compañeras de reparto de la serie Veneno también han querido darle un último adiós a la intérprete: «Vuela alto valiente compañera. Gracias por lo vivido, gracias por todo. Mi corazón está roto. Te quiero», escribe la quien dio vida también a 'La Veneno' en su etapa inicial, Jedet. «Isabel nos deja, pero habiendo demostrado que era una actriz estupenda. El destino es injusto, pero su valía siempre constará», dice Valeria Vegas, escritora del libro en el que se basa la serie de Veneno, y quien además apunta que su favorita de todas las Veneno era Isabel Torres.

Torres recibió el Premio Ondas por su trabajo en la serie en el plató de Sábado Deluxe de Telecinco, ya que, debido a su situación, no había podido acudir a la ceremonia oficial en Barcelona a recogerlo junto a sus compañeras Daniela Santiago y Jedet. Fue un momento especial e inaudito, ya que hasta la fecha no se había hecho entrega de este premio en un sitio que no fuera el recinto donde se celebraba la gala oficial.