Carmen Thyssen y el Gobierno firmaron este miércoles, por fin, el acuerdo para que la colección de la aristócrata permanezca en España. El documento, fruto de años de negociaciones, incluye el alquiler de 330 obras por 6,5 millones de euros anuales durante 15 años y otras ventajosas condiciones. «Por fin. Es un día histórico, estoy muy emocionada» dijo la baronesa con lagrimas en los ojos. Su ilusión, declaró, era que las dos colecciones (la suya y la de su marido) «estuvieran juntas», y desde hoy [por ayer] así continuarán, por lo menos los 15 años que dura el acuerdo.

A partir de este miércoles, el público podrá visitar y contemplar las nuevas salas de la Colección Carmen Thyssen, ubicadas ahora en la planta baja del museo, con acceso directo desde el hall principal, donde se han colgado 170 de las 330 obras incluidas del acuerdo. La colección ha estado 21 años cedida de manera gratuita, al principio solo por un periodo de diez años, pero los numerosos estancamientos de las negociaciones han ralentizado el proceso.

El hijo de la baronesa, Borja Thyssen, selló el acuerdo junto a su madre, ya que también es titular de las dos empresas propiedad de las obras, Omicron Collections S.L.U y Nautilis S.L. Estas empresas y ambos se reparten los 6,5 millones de euros de alquiler de la colección con unos porcentajes que no han sido desvelados, ya que el acuerdo difundido por el Gobierno es un borrador del documento. «Mi padre me enseño a amar el arte y a compartirlo. Hoy es un día especial, ha sido un largo camino, con muchas dificultades, mentiría si dijera lo contrario, pero lo más importante es que da una garantía de quince años a la colección», expresó el hijo de la baronesa en un acto en el que no se admitieron preguntas.