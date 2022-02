La cineasta Victòria Morell afronta 2022 finalizando proyectos y, sobre todo, adentrándose en temas tabú que poner sobre la mesa. Esto último lo hará con su primer cortometraje, Set setmanes després, que llevará a cabo con Nova Produccions y cuyo guion está finalizando actualmente- Ya cuenta con la actriz Bruna Cusí, ganadora de un Goya a Mejor Actriz por su papel en Estiu 1993 y que actuó en la cinta de Agustí Villaronga Incerta Glòria y está en busca de la figura masculina con la vista puesta en el tercer trimestre para empezar a rodar.

Morell avanza que este cortometraje versará sobre Pia, una mujer de 36 años con pareja estable que se queda embarazada de manera inesperada y debe tomar una decisión: interrumpir el embarazo o formar una familia con Jan, su pareja. Los temas centrales son «el duelo y el aborto», tratándose la «violencia obstétrica» que muchas mujeres afrontan al tomar la decisión de interrumpir un proceso de gestación. «De nuevo ponemos encima de la mesa un tema tabú y feminista del que no se habla. pero que es interesante», relata la cineasta.

En este caso, «se trata desde el punto de vista de la mujer porque el conflicto es el de ella con las contradicciones que ocurren en su caso», ya que, como incide la realizadora, «las mujeres que deciden abortar voluntariamente se encuentran con violencia obstétrica», que es aquella que reciben desde profesionales de la salud. «Solo el 15 % de los abortos del año pasado se practicaron en centros públicos porque muchos médicos no quieren practicarlo», comenta Morell que explica que se trata de un «derecho que debería estar garantizado y puede estar en riesgo».

Por otro lado, otro tema a tratar es el «duelo en las interrupciones voluntarias del embarazo», una situación nada infrecuente. Según Morell, «a lo largo de las entrevistas que he realizado, muchas mujeres sufren duelo perinatal y manifiestan sentimientos de incomprensión y poco acompañamiento», algo que se agrava en el caso de aquellas «que por la razón que sea deciden someterse a una interrupción voluntaria». En estos casos, «ese sufrimiento o dolor queda juzgado y condenado por la voluntariedad del acto» y se generan «sentimientos de culpa, rabia y tristeza que merecen ser validados para la superación del proceso». Así pues, «este corto pretende poner el acento en la necesidad de sanación que estas mujeres también necesitan» y aspira a reducir «la brecha» que hay entre realidad y ficción a raíz de «hablar del tema para que deje de ser tabú».

Actriz

Sobre Cusí, que manifestó desde el primer momento su interés en protagonizar el cortometraje, Morell expresa su «ilusión» por que sea ella quien lo lidere desde la parte actoral. Por otro lado, Morell también ha finalizado su proyecto Petricor, su largometraje sobre los trastornos alimenticios «desde un punto de vista no abordado antes» que podrá estrenarse «en breve» y sobre el cual, además, adelante la intención de escribir un libro para poder «plasmar en él todo el material que no salió en la película». Una forma de poner el broche a un proyecto «muy bonito y en el que he invertido tres años».