«Cuando se presentó el proyecto del centro de circo de Can Ribes, el regidor Antoni Noguera anunció que iba a ser un espacio abierto a todas las asociaciones y colectivos, pero ya están negociando la gestión por la espalda con la Associació de Professionals de Circ de les Illes Balears [APCIB]. ¿Qué pasa con nosotros y el resto de personas que nos dedicamos a esto?». Así de contundente se mostró ayer el presidente de la asociación Nou Circ Social, Xavier Ferrer, quien citó a la prensa a las puertas de la antigua fábrica de La Soledat (Palma) con algunos de sus compañeros. «Can Ribes es para todos», denuncian.

Ferrer lamenta que «un centro que ha costado un millón de euros y donde, en principio, se iban a desarrollar proyectos de mediación con los vecinos del barrio para su integración social, finalmente vaya a ser destinado a empresas privadas». En este sentido, el presidente de Nou Circ Social añade que la APCIB no puede gestionar el futuro centro de circo de Can Ribes porque «ni siquiera está inscrita en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes [REMEC] del Ajuntament, un requisito indispensable que a nosotros nos piden hasta para montar una mesa informativa», sostiene Ferrer, quien cuenta, además, que ha mantenido varias reuniones con el regidor de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, y su equipo, pero «simplemente se quedaron con nuestro proyecto y no hemos sabido nada más». Por todos estos motivos, desde Nou Circ Social exigen al Ajuntament una gestión «transparente y limpia», y que, además, se otorgue «mediante un concurso público», concluye.