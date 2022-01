Rafael Peñas Cruz traduce al inglés la poesía científica de Àngel Terron

Todo comenzó en Deià, en 2019. Rafael Peñas Cruz, novelista catalán y profesor de español en la London School of Economics, donde reside desde principios de los 90. A través de Oona Lindt, que organizaba junto a Jackie Waldre el festival de poesía en Deià, el autor conoció la obra de Àngel Terron (Palma, 1953). «Empezó a traducir algunos poemas míos y me hizo alguna pequeña consulta. Es un lector maravilloso. Hay quien dice que mi poesía es difícil de entender, que es muy compleja y hermética, pero él la ha entendido al cien por cien», celebra Terron. «La poesía es un combate de boxeo entre autor y lector. Y, como decía Wallace Stevens, un poema tiene que ser como un castillo, pero con un portillo de entrada», subraya.

Así, Deià fue el germen de The poetry of science, volumen que inaugura el propio sello editorial que ha creado Peñas Cruz: Goat Star Books. El volumen recopila, en una edición bilingüe, poemas de los libros Iniciació a la química (1977), Llibre del mercuri (1982), Ternarni (1986), Geometria descriptiva (1999), Sons nets (2004), À mon seul désir (2007) y Els noms del cervell (2014). Incluye, apunta Terron, aproximadamente la tercera parte de lo que ha publicado hasta ahora.

Selección

Sobre la selección de las obras que ha decidido incluir Peñas Cruz en esta antología, Terron admite que le ha «sorprendido gratamente» porque «algunos son de mis preferidos y los ha sabido apreciar, diría que ha escogido los más emotivos y personales». «Su traducción es libre y prevalece el rimo y la musicalidad», añade. «Cuando publicas esperas una respuesta y la verdad es que no me imagino una respuesta más bella que esta. Estoy muy contento y agradecido», insiste.

Por el momento, esta previsto que se celebre una presentación el próximo sábado 29 de enero en la librería Documenta de Barcelona, a las 18.15 horas, en la que participará Terron –que leerá sus poemas originales en catalán–, la actriz británica Minnie Marx –que hará lo propio en inglés– y, después del recital, se celebrará un coloquio con el traductor y editor Peñas Cruz y Santiago Álvarez, profesor de química inorgánica en la Universitat de Barcelona. El escritor espera poder presentarlo también en Palma, aunque todavía no hay ni una fecha ni un lugar confirmados para esta cita.

Portada del volumen ‘The poetry of science’.

Respecto a su relación literaria con Peñas Cruz, Terron reconoce que «siempre dice que mi obra le evoca a Cernuda y T. S. Eliot, aunque claro, Eliot influyó mucho en Cernuda. Esta manera de escribir es la que practicaba en catalán Gabriel Ferrater». «He leído tanto que no sé exactamente a qué puede recordar mi poesía. Pero sí tengo claro que escribo en catalán por Ferrater. Aunque diría que no soy un ferrateriano estándar, siempre he ido más acorde con su espíritu profundo que no el espacio formal. La mayoría se han quedado con esta última parte sin entender los demás aspectos», señala.

«En Llibre del mercuri (Lleonard Muntaner, 2019) Jaume C. Pons Alorda dice que soy el ferrateriano más auténtico, porque voy a la savia y no me quedo en la corteza. Es tan bonito que me gustaría que fuera verdad», añade. Ahora, Terron está trabajando en un nuevo poemario, que está siempre en «work in progress». «Tengo unos 60 poemas, aunque solamente he guardado 34 de momento», avanza.