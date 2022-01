Los cantos espirituales del Alabama Gospel Choir regresan al Auditòrium

El Alabama Gospel Choir, considerado uno de los grandes embajadores de este estilo musical en Estados Unidos, llevará mañana día 6 al Auditòrium de Palma una muestra de música espiritual combinada con su parte más visceral. El recital dará comienzo a las 21.00 horas. A diferencia de su país de origen, en Europa y, más concretamente, en España, el gospel es un género apegado a la Navidad, como los anuncios de turrón o el spot de la lotería. Fechas espirituales, como la naturaleza misma de un género que ha adaptado himnos religiosos cantados por trabajadores afroamericanos, que generalmente estaban esclavizados o discriminados.

En Estados Unidos, los grandes coros han traducido en rotundos éxitos obras como Oh happy day, God is moving o I am the Lord. Estas son, precisamente, las cartas que maneja el Alabama Gospel Choir, una reputada formación de una veintena de voces pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyas raíces se remontan a 1896. No en vano, el himno más popular del gospel, que probablemente sea el mencionado Oh happy day, se catapulta al siglo XVIII. El cine también ha contribuido a la polarización del género mediante las bandas sonoras, una de las más célebres fue la de la cinta Sister Act 2, de vuelta al convento, protagonizada en el año 1993 por Whoopi Goldberg.

Intenso

En Palma, el Alabama Gospel Choir trazará un intenso recorrido por las canciones espirituales del siglo XIX. De profundas raíces religiosas, el repertorio perfilará también las canciones de protesta y marchas por la libertad, que sobre el escenario generan un torbellino que arrastra al público a involucrarse en un espectáculo que ya se ha convertido en un clásico de la Navidad. Esta formación, nacida en el sur de Estados Unidos, se ha ganado un crédito internacional, gracias a sus espectáculos vigorosos que han llevado a escenarios como la Casa Blanca, el Carnegie Hall neoyorkino o el Shrine Auditorium de Los Ángeles.