El ciclo Legends Vip que tiene lugar en el Golf d’Andratx y el Coliseum Balear tiene confirmados para el verano de 2022 una serie de nombres de primer nivel para unas noches de música con aroma ochentero. Desde la mítica banda Foreigner hasta Tom Hadley, pasando por Bryan Adams, Richard Marx o LionelRichie.

Las fechas arrancan el 14 de junio con la ClassicRock Night que unirá a Foreigner, autores de éxitos como I want to know what love is o Cold as ice, que compartirán escenario con Kim Wilde, autora de Kids in America. El 17 es el turno de Bryan Adams, mítico cantante que recalará en la Isla con su gira So happy it hurts. Adams triunfó con éxitos como Summer of 69 o (Everything I do)I do it for you, precederá a Lionel Richie, autor que no necesita presentación y que recalará en el Coliseum Balear de Palma el 22 de julio.

El músico y productor Trevor Horn tocará el 27, de nuevo en Andratx, al ritmo de sus éxitos como Vdeo killed the radio star que compuso con The Buggles. Agosto, por su parte, llega igualmente cargado a Mallorca con las visitas de TheBoomtown Rats, banda irlandesa conocida por su tema I don’t like mondays, sobre la matanza en una escuela en San Diego, California. El 10 de agosto, por otra parte, será el turno de la Blues Night con Tito Jackson (hermano de Michael Jackson), Chris Jagger (hermano menor de Mick Jagger), HansTheessink &Big Daddy Wilson y Koko Jean and the tonics.

Mientras que el 19 de agosto será Tony Hadley, cantante de la mítica banda británica Spandau Ballet que precederá a Richard Marx, quien el 25 de agosto hará las delicias del público con canciones como Right here waiting.