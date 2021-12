La Simfònica da el ‘sus’ a la Navidad con un concierto solidario en Palma

La Orquestra Simfònica y la Petita Simfònica, formada por 32 niños seleccionados, ofrecerán mañana el Concert de Nadal, a las 20.00 horas, en el Palacio de Congresos de Palma. La recaudación de la velada, bajo la dirección de Pablo Urbina, será a beneficio de Sonrisa Médica y las entradas ya están a la venta a través de la pagina simfonicadebalears.com, según detallan desde la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

La formación contará por cuarta vez con el proyecto de la Petita Simfònica, que se trata de una iniciativa de cohesión y educación musical destinada a fomentar el aprendizaje de menores en el ámbito de la música clásica para contribuir en su desarrollo en el mundo musical. De esta manera, se pretende fomentar la pasión de los niños por la música y que experimenten de primera mano un concierto sinfónico, desde los primeros ensayos hasta la actuación en directo ante padres, familiares, profesores y público en general.

En esta edición, un total de 32 niños seleccionados, de los cuales 23 son de Mallorca, ocho de Menorca y uno de Eivissa, junto con la Simfònica de Balears, interpretarán este programa navideño, que estará compuesto por las piezas Apertura festiva, de William Grant Still; Música acuática, suite n.º 2, de Georg F. Handel y David Stone; Cascanueces, suite, selección, de P. I. Txaikovski; The Polar Express, selección de Alan Silvrstri y Paul Murtha; Christmas on Broadway, de John Higgins, y Villancicos catalanes de Salvador Brotons.