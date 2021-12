La segunda edición del Conofest se celebrará de forma presencial en Palma desde este jueves hasta este domingo 19 de diciembre. Además, también recalará en la sala Equis de Madrid el próximo martes 21. Así lo ha anunciado esta mañana en el cine Rívoli Vicka Duran, impulsora y directora de este programa de carácter «millennial, feminista y multidisciplinar» que incluye películas de corta duración escritas y/o dirigidas por mujeres de las Islas, pero también nacionales e internacionales.

En este nuevo asalto se han seleccionado 26 largometrajes de 31 creadoras de 17 países diferentes. Además, se proyectarán seis cortometrajes y, como novedad de este año, incluye comedia de la mano de la Riot Comedy Fem, «el show que acabó con la idea de que las mujeres no son graciosas». El espectáculo está protagonizado por las cómicas Penny Jay G, Pepi Labrador y Altea.

Asimismo, también se organizarán conciertos y charlas, las Conotalks. Se realizarán tres Conotalks bajo el título Let’s Talk about…: Cómo cambiar el mundo, Y qué hago con mi creatividad e Y después de la carrera qué. En estos encuentros participarán Gabriela Garcés –directora y fundadora de COOFILM–, Sara Bamba –coordinadora del máster de ECAM– y Elena Tara, guionista e ilustradora, además de la escritora Roser Amills; la coordinadora de la Mostra OUT!, Laura Esteva; la actriz y cantante Aina Zuazaga y las actrices Neus Cortès y Gypsy Nel·lo.

En cuanto a los cortometrajes, el Conofest presenta cinco sesiones, una por día del programa. De los nacionales, Vicka Duran afirma que «este año hay cortos muy especiales», como Biografía del cadáver de una mujer (Premio Goya al mejor cortometraje documental 2021) de Mabel Lozano; Tótem Loba, de Verónica Echegui; Roberto, de Carmen Córdoba (que acumula más de un centenar de premios); Imposible decirte adiós, de Yolanda Centeno y Dana, de Lucía Forner (con 29 galardones). De la oferta internacional, destacan los cortometrajes Satans Barn, de Thea Hvistendahl, y Fiebre Austral, de Thomas Woodroff.

En la presentación de esta mañana en el Rívoli ha asistido la cineasta Roxanne Paisán, que participa en el Conofest con su nuevo cortometraje, Yeye, que ya ha iniciado el recorrido por festivales internacionales, con varias selecciones y premios. Ha sido nominado en Cannes y ha conseguido el Best Indie Short y el Best Acting Short en el Independece Shorts Awards, así como el Best Actor Made in Baleares en el Evolution! Mallorca International Film Festival. Se trata de una historia situada durante un verano y protagonizada por Jérémy y Graziella, que emprenden un viaje a través de los recuerdos de una persona muy importante para ellos: Yeye. Una aventura que supera los límites del tiempo, entre la memoria, la imaginación y la realidad. Se proyectará el sábado 18 de diciembre, a las 21.00 horas en el cine Rívoli como parte de la sección oficial.

Otro de los trabajos que podrán verse en el festival es Volátil, un proyecto de Neus Cortès producido por La Masía Reels. En este caso, Cortès, que también ha asistido a la presentación de esta mañana, ha detallado que Volátil «muestra el momento en que Ana y Carlos, una pareja consolidada que ha caído en la rutina y se replantea la relación». Cortès protagoniza este proyecto junto a Xavi Soler. Por su interpretación, Cortès obtuvo una mención especial en el Evolution!. Este filme podrá verse este viernes 17 de diciembre en la ESADIB.