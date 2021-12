Qué grado de responsabilidad, por acción o por omisión, tenemos en las tragedias colectivas o personales que cada día se plasman ante nosotros, aunque no querramos verlas. No es fácil dirimir si se hubiera estado a tiempo de evitar algo terrible en caso de haber tenido toda la información a tiempo. La muerte de Verónica Forqué ha causado conmoción en España, especialmente entre la profesión artística. Hoy Samantha Hudson ha expresado su particular pésame a la actriz madrileña. Sus palabras dejan entrever una importante admiración de la mallorquina, que sentencia su tributo afirmando que «se ha ido la mejor, la más auténtica».