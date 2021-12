El Fiction Mallorca Pitch que tiene lugar estos días en Calvià busca unir el talento local con productores y profesionales del sector audiovisual a nivel nacional. Uno de los nombres que sobresalen entre los invitados es el de Pepe Coira (Rábade, 1963), creador de la serie Hierro, de Movistar+, que fue este mismo sábado multipremiada en los galardones Forqué en Madrid. Coira, que visita por primera vez Mallorca, a la que ve muchas posibilidades, explica que no «nos esperábamos el éxito de la serie» y asegura que «no hay fórmulas para lograr que triunfe, solo intentar hacer las cosas bien».

Con tono amable y un discurso cercano al del orfebre, el productor gallego explica que la gala del sábado de los Premios Forqué, en la que Hierro salió vencedora como mejor serie, fue «muy satisfactoria», aunque ese nombre esté «tristemente de luto hoy por el fallecimiento de Verónica Forqué», algo que «nos ha dejado a todos tocados». Sobre el origen de Hierro, la ficción protagonizada por Candela Peña y Darío Grandinetti, Coira indica que todo surgió porque «nos gustaba mucho el género del thriller y queríamos ambientar una historia en un lugar con un carácter especial» porque «las historias ocurren en cualquier sitio, pero hay ambientes que no son indiferentes».

La ficción creada por Pepe Coira comparte protagonismo entre Candela Peña, que se alzó con el premio a mejor actriz en los Forqué, y Darío Grandinetti.

No obstante, la isla de El Hierro, el lugar escogido finalmente, no estaba pensado en origen. «Al principio iba a ser en Finisterre, pero por circunstancias tuvimos que buscar otro espacio y por un accidente maravilloso encontramos El Hierro, que da carácter a la historia y la potencia». La «remota» isla canaria es el lugar perfecto porque «permite ser un castigo para el personaje de Candela Peña y, al mismo tiempo, un refugio para el de Darío Grandinetti». Además, «proporciona un espacio cerrado, similar a las viejas novelas detectivescas inglesas que ocurren en mansiones donde no entra ni sale nadie».

Esa lejanía e inaccesibilidad, idóneas para la ficción, fueron «una alta exigencia logísticamente hablando», detalla Coira. «Es un lugar donde viven unas 4.000 personas en total y no tiene buenas conexiones, solo un par de barcos y vuelos, de modo que había que planificar todo con mucha antelación». Sobre el éxito de la serie, que suma dos temporadas de momento, Coira no duda en que «no entraba en nuestros cálculos» y confiesa que «la dimos por muerta alguna vez porque tardó muchos años en salir adelante», lo que ocurre es que «nadie sabe nada sobre cómo lograr que las cosas triunfen».

El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez durante la inauguración del Fiction Mallorca Pitch que une a creadores con profesionales del sector.

Esa circunstancia, de hecho, es casi mejor de esta manera porque «si fuera tan sencillo como tener un manual podríamos comprarlo en El Corte Inglés. Yo, por mi parte, aspiro a hacer las cosas bien y sentir que he hecho un buen trabajo del que me sienta orgulloso. Si luego tiene éxito, pues genial». También comenta Coira la elección de los actores protagonistas, Candela Peña y Darío Grandinetti, que fueron «casos puestos». Peña estuvo «desde el principio» pensada para «ser esa jueza rompemoldes que, vete a saber por qué, ha sido castigada y enviada muy lejos», mientras que en el caso del personaje de Díaz, su contrapartida, «hicimos un montón de pruebas, pero nadie encajaba en lo que buscábamos, que era alguien duro, canalla, pero protector, con humor, pero sin admitir bromas sobre él. Fue en el último minuto que nos llegó la prueba del gran Grandinetti y encajó a la perfección».

Ventaja

Sobre las jornadas del Fiction Mallorca Pitch, Coira destaca que sirve para «proporcionar una ventaja muy grande a los creadores que pueden exponer sus proyectos y eso es algo difícil que pase». Además, Coira, que además de creador de Hierro es su productor, sugiere que «el proyecto crece solo entre las cuatro paredes de quienes escriben, pero esta exposición va bien aunque se rechace finalmente porque lo hace más fuerte». El gallego arguye que es un ejercicio de «seducción y venta» que se hace al mover el proyecto, algo que califica de «saludable» y necesario porque «si no se mueve una ficción escrita, nunca la llegarás a vender».