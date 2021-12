Cuando Miquel Prohens era un niño ya tenía clarísimo qué quería ser de mayor. «Yo iba para bombero». Una convicción firme que contrastaba con la tradición familiar relacionada con la fotografía. No obstante, ese sueño se vio algo truncado porque «resulta que nadar no se me daba tan bien». El agua, pues, apagó el fuego interno de ser bombero, pero encendió otro que le llevó al mundo de la luz: el cine. Ahora, Prohens ya firma como director de fotografía de importantes producciones entre las que destacan la nueva entrega de Vida perfecta, de Leticia Dolera, o la quinta temporada del éxito de Netflix Élite, que llega el año que viene.

Prohens, que lleva dos décadas trabajando fuera de la Isla, explica su labor como director de fotografía como «ser responsable de la imagen». Algo muy relacionado con «ser la mano derecha del director» y que otorga capacidad de decisión a la hora de elegir «encuadres, elegir la luz, movimientos de cámara, etcétera». Es decir, es el responsable de lo que vemos en pantalla. En el caso de Vida perfecta, la serie de Leticia Dolera que acaba de estrenar su segunda temporada, Prohens expone haberse «sentido muy cómodo con ella porque rápidamente encajamos la forma de ver las cosas y nos apoyamos mucho mutuamente». Además, según el mallorquín, «puede dar la sensación de que es una persona difícil, pero para nada. Sí que es intensa, pero debe serlo para conseguir todo lo que hace esta mujer». Sobre su labor específica, Prohens detalla que «querían un tono más oscuro que en la primera temporada, que es más naíf». Prohens firma la dirección de fotografía de 'Vida perfecta', la serie de Leticia Dolera disponible en Movistar. Este cambio se ve «en la fotografía, la luz, los encuadres, la forma de tratar a los personajes, etcétera» y tiene como resultado un «tono oscuro y una atmósfera densa, pero sin perder el humor». «No es la típica historia de amor en la que todo va viento en popa y Leticia quería esto reflejado en la fotografía». Y es que, como el mismo Prohens destaca la importancia de elementos como la luz en las producciones: «Un mismo espacio, con o sin luz, es igual físicamente, pero transmite cosas muy diferentes, a veces opuestas, sin movernos de lugar». La serie de Dolera no es lo único que ha hecho recientemente Prohens que nota un «boom de producciones» que ya se sentía antes de la pandemia. Entre sus trabajos más recientes destaca Operación Marea Negra, serie de Amazon rodada «en Galicia y Portugal» y protagonizada por Álex González. Proyectos También ha sido el director de fotografía de la nueva entrega de Élite, que llegará a Netflix a principios del año próximo, y que es «el proyecto más potente y con más repercusión en el que he trabajado», confiesa Prohens. No obstante, si hablamos de evolución personal y cariño, el mallorquín nombra otras producciones. Por un lado, la serie de Leticia Dolera, cuyo entorno de trabajo «era muy familiar y agradable», pero también destaca Homes nous, un documental con producción mallorquina dirigido por Miguel Eek que fue «breve, pero muy intenso y gratificante tanto a nivel visual y como experiencia personal». El fenómeno de Netflix Élite, cuya quinta temporada llegará a comienzos del 2022. Sugiere que es «uno de los trabajos a los que más cariño le tengo porque aporta muchas más cosas que solo lo laboral». En el horizonte, Prohens tiene muchos otros proyectos, como intentar trabajar más en Mallorca, pero hay uno por encima de todos y es el mayor reto en el que se ha embarcado: «Ser padre». Solo toca esperar a ver si sale bombero.